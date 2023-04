OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) / ...

Konsolidierung im E-Commerce setzt sich im ersten Quartal fort Berlin (ots) - Der deutsche Onlinehandel bleibt zu Jahresbeginn volatil. Gegenüber dem Vergleichsquartal 2022 - dem letzten mit positivem Wachstum trotz Beginn des Ukraine-Kriegs - sanken die Online-Umsätze mit Waren (inkl. Mehrwertsteuer, nicht preisbereinigt) von Januar bis Ende März um 15,0 Prozent auf 19,4 Mrd. Euro (Q1/2022: 22,8 Mrd. Euro). Ihren Erholungskurs weiter fortführen konnten hingegen die Umsätze mit digitalen Dienstleistungen (z. B. Ticketing und Urlaubsbuchungen), die mit einem Plus von 28,2 Prozent auf 2,4 Mrd. Euro zu Buche schlugen (Q1/2022: 1,85 Mrd. Euro). Spreizung im Markt nimmt zu Im Vergleich der großen Online-Cluster verlor der Modehandel inkl. Schuhen (-20,8 Prozent) erneut am meisten, Waren des täglichen Bedarfs (-3,0 Prozent) am wenigsten Umsätze (vgl. Umsatztabellen (https://bevh.org/detail/konsolidierung-i m-e-commerce-setzt-sich-im-ersten-quartal-fort) ). Der Detailblick in einzelne Warensegmente zeigt eine sogar noch größere Spreizung: Besonders empfindlich zurückgegangen sind die Umsätze bei Schuck und Uhren (-29,9 Prozent) sowie bei Autos, Motorrädern und Zubehörteilen (-25,8 Prozent). Unter allen 20 Warensegmenten bleibt der Online-Lebensmittel (+3,7 Prozent) die einzige Bestellkategorie, in der sich die Umsätze stabil halten. Sämtliche Versendertypen mussten im ersten Quartal Umsatzrückgänge hinnehmen. Wie schon im Vorjahr litt das Geschäft der Multichannel-Anbieter, d.h. das Online-Geschäft der Stationärhändler, am meisten (-23,2 Prozent), gefolgt von Online-Händlern mit digitaler DNA (-19,1 Prozent). Am kleinsten war der Umsatzeinbruch bei Marktplätzen (-10,6 Prozent) und Herstellern mit eigenem Online-Direktvertrieb (-9,4 Prozent) "Die Liste politischer Unsicherheiten bleibt nicht nur lang, es werden auch zunehmend weitere geschaffen. Der Onlinehandel wird sich daher auch in diesem Jahr weiter konsolidieren. Nicht dringend benötigte Einkäufe etwa von Mode, Schmuck und Unterhaltungsartikeln werden von den Menschen zurückgestellt. Besser sieht es in Sortimenten auch, die der täglichen Versorgung oder dem häuslichen Alltag dienen", erklärt Martin Groß-Albenhausen, stellvertretender Geschäftsführer beim bevh. Nur jedes vierte bevh-Mitglied optimistisch für Zukunft Politische Risikofaktoren spiegeln sich auch im ersten bevh-Branchenbarometer des Jahres (https://bevh.org/detail/bevh-branchenbarometer-q1-2023) unter Mitgliedern des Verbands wider - hier ein kurzer Auszug: Danach gefragt, wie die Händler ihre wirtschaftliche Lage beschreiben, ist die häufigste Antwort (45,6 Prozent), dass politische Vorgaben sie aktuell überforderten. 38,6 Prozent geben an, dass die Politik die Konsumstimmung stärker belaste als die bereits schlechte Wirtschaftslage. Beinahe die Hälfte der Onlinehändler (47,4 Prozent) glaubt deshalb auch nicht, 2023 die Umsatzergebnisse aus dem vergangenen Jahr halten zu können. Immerhin fast jeder Vierte (24,6 Prozent) glaubt indessen daran, die Krise in diesem Jahr überwinden zu können und blickt optimistisch in die restlichen neun Monate. Link: Umsatztabellen im E-Commerce nach Waren und Versendertypen (https://bevh.o rg/detail/konsolidierung-im-e-commerce-setzt-sich-im-ersten-quartal-fort) Über die Studie In der Verbraucherbefragung "Interaktiver Handel in Deutschland" werden von Januar bis Dezember 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter ab 14 Jahren zu ihrem Ausgabeverhalten im Online- und Versandhandel und zu ihrem Konsum von digitalen Dienstleistungen (z. B. Reisen oder Ticketing) befragt. Die Endergebnisse der Studie werden am Anfang jeden Jahres veröffentlicht. Die heute vorgestellten Zahlen basieren auf der Auswertung des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. März. Die Studie wird durch die BEYONDATA GmbH durchgeführt. Pressekontakt: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) Frank Düssler Friedrichstraße 60 (Atrium) 10117 Berlin Mobil: 0162 2525268 mailto:frank.duessler@bevh.org Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/5480888 OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. ( bevh)