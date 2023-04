OTS: Zühlke Engineering GmbH / Weitere Stärkung der globalen Präsenz: Zühlke ...

Weitere Stärkung der globalen Präsenz: Zühlke Group erzielt 2022 einen Nettoumsatz von 239 Millionen Euro Eschborn (ots) - Die Zühlke Group bleibt auf globalem Wachstumskurs und erzielt im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 239 Millionen Euro. Ende 2022 waren weltweit 1900 Mitarbeitende an 17 Standorten in 10 Ländern beschäftigt. Zühlke konnte die globale Präsenz weiter ausbauen, insbesondere in den Bereichen Data & AI, und Digital Consulting sowie bei der Unterstützung von Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit. Diese Themen werden auch in den kommenden Jahren einen wichtigen Schwerpunkt bilden. "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Kunden, Mitarbeitenden und Partnern einen Beitrag für die globale Wirtschaft und unseren Planeten zu bewirken", kommentiert Fabrizio Ferrandina, CEO der Zühlke Group. Auch für die deutsche Tochtergesellschaft blickt CEO Ernst Ellmer zufrieden auf das vergangene Jahr zurück: "2022 war insgesamt ein gutes Jahr für uns. Natürlich haben auch wir die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine zu spüren bekommen, dennoch ist es uns gelungen, weiter zu wachsen." Grundlage für den erfolgreichen Jahresabschluss bildeten demnach unter anderem der Gewinn größerer Projekte in strategisch wichtigen Branchen wie den Finanzdienstleistungen. "Besonders freut mich dabei, dass unsere Angebote im Bereich Sustainability immer stärker nachgefragt werden und wir so einen größeren Beitrag für eine bessere Zukunft aller leisten können." Das Unternehmen Als weltweit tätiger Innovationsdienstleister kreiert Zühlke neue Ideen und Geschäftsmodelle für Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Auf Basis neuester Technologien erschafft und transformiert Zühlke Dienstleistungen und Produkte - von der initialen Vision über die Entwicklung, die Produktion und die Auslieferung bis hin zum Betrieb. Darüber hinaus bietet der Zühlke Venture-Capital-Service Finanzierungen für Start-ups im Hightech-Bereich an. Zühlke wurde 1968 in der Schweiz gegründet und ist im Besitz von Partnern. Die 1900 Mitarbeitenden sind in Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, Portugal, der Schweiz, Serbien, Singapur sowie Vietnam tätig. 2022 erzielte die Zühlke Group einen Umsatz von 238 Millionen Schweizer Franken (239 Millionen Euro). Pressekontakt: Steffen Spendel Senior PR Manager Tel: +49 6196 777 54 451 Mobil: +49 173 451 13 72 mailto:steffen.spendel@zuehlke.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105144/5480221 OTS: Zühlke Engineering GmbH