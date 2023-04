Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kooperation

PostFinance und Sygnum Bank schliessen eine Partnerschaft,um ein Angebot für Kryptowährungen aufzubauen Zürich, 5 April 2023 - PostFinance, eines der führenden Finanzinstitute und die grösste Retailbank der Schweiz, schliesst eine Partnerschaft mit Sygnum, der weltweit ersten Bank für digitale Vermögenswerte. Ziel ist es, den Kunden eine Reihe von regulierten Bankdienstleistungen für digitale Vermögenswerte über die B2B-Bankplattform von Sygnum anzubieten. Die Partnerschaft von PostFinance mit der Sygnum Bank ermöglicht die Einführung und

den kontinuierlichen Ausbau von regulierten Produkten und Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte für ihre Kunden

PostFinance und Sygnum sind derzeit daran, ein Angebot aufzubauen, das Kauf,

Verwahrung und Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ermöglicht

Das B2B-Angebot von Sygnum ermöglicht den Partnerbanken einen schnellen und kosteneffizienten Markteintritt mit neuen innovativen Produkten PostFinance hat die Anlagebedürfnisse ihrer Kunden analysiert und festgestellt, dass es eine starke Nachfrage nach digitalen Anlagedienstleistungen gibt. Durch die Nutzung der B2B-Banking-Plattform von Sygnum wird PostFinance dieses neue Angebot von Anfang an nahtlos in ihre bestehende Infrastruktur integrieren können. Die vollständig regulierte B2B-Bankplattform von Sygnum ermöglicht es PostFinance, flexibel und effizient Zugang zu einer Reihe von Kryptowährungen zu bieten und laufend neue ertragsgenerierende Dienstleistungen wie Staking einzuführen. Da Sygnum, eine vollständig regulierte Spezialistin für digitale Vermögenswerte mit einer Schweizer Banklizenz ist, ist sie eine der wenigen Banken weltweit, die eine sichere Brücke zwischen traditionellen Finanzen und digitalen Vermögenswerten bieten kann. Philipp Merkt, Chief Investment Officer von PostFinance AG sagt, «Das Thema Digital Assets ist aus der Finanzwelt nicht mehr wegzudenken und unsere Kund:innen wünschen sich Zugang zu diesem Markt bei PostFinance, ihrer vertrauenswürdigen Hausbank. Eine seriöse und etablierte Partnerin wie die Sygnum Bank mit einem exzellenten Service-Offering ist hier wichtiger denn je.»

Fritz Jost, Chief B2B Officer Sygnum Bank, fügt an "Unsere All-in-One-B2B-Banking-Plattform ermöglicht es unseren mehr als 15 Partnerbanken, ihr Angebot an regulierten Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte in grossem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit zu erweitern. Wir freuen uns, die PostFinance in die Lage zu versetzen, ihren Kunden Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte in institutioneller Qualität anzubieten. Wir sind bestrebt, kontinuierlich weitere Innovationen und positive Veränderungen für die Branche und die Endkunden unserer Partnerbanken voranzutreiben." ENDS Über Sygnum Sygnum ist die weltweit erste Bank für digitale Vermögenswerte, mit Wurzeln in der Schweiz und in Singapur. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG und der Lizenz für Kapitalmarktdienstleistungen (CMS) der Sygnum Pte Ltd in Singapur ermöglicht Sygnum institutionellen und privaten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit Vertrauen in die digitale Wirtschaft zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig kontrollierte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Bankplattform. Unser interdisziplinäres Team aus Bank-, Investment- und Distributed Ledger Technology (DLT)-Experten prägt die Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sygnum.com. Media Contact:

Dominic Castley

E: dominic.castley@sygnum.com



Sygnum Bank AG

Uetlibergstrasse 134a

8045 Zürich

Switzerland





