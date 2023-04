ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung steigt auf besten Wert seit Mai 2022

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im März den fünften Monat in Folge aufgehellt und den besten Wert seit Mai erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 53,7 Zähler, wie die Marktforscher am Mittwoch in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Vor der jüngsten Aufhellung war er im Oktober auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen.

Eine erste Erhebung für März wurde aber leicht nach unten revidiert. Zunächst war ein Indexwert von 54,1 Punkten gemeldet worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet.

Der Stimmungsindikator liegt weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der an den Finanzmärkten stark beachtete Konjunkturindikator signalisiert damit eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

Die Unternehmensstimmung im Bereich Dienstleistungen verbesserte sich im März ebenfalls. Der entsprechende Indexwert legte von zuvor 52,7 Punkten auf 55,0 Zähler zu. Die erste Schätzung wurde ebenfalls nach unten angepasst.

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hingegen hat sich im März weiter eingetrübt. Die Industriedaten wurden bereits am Montag veröffentlicht. Insgesamt sei der Aufschwung der Unternehmensstimmung im Euroraum damit vor allem auf das starke Wachstum des Servicesektors zurückzuführen, schrieb Joe Hayes, Volkswirt bei S&P Global. "Angesichts des Drucks auf die Einkommen der privaten Haushalte aufgrund der hohen Inflation und steigender Kreditkosten ist die beschleunigte Dynamik sehr willkommen."

Auf Länderebene jedoch ergibt sich Hayes zufolge ein gemischtes Bild, wobei Spanien und - in geringerem Maße - Italien einen erheblichen Aufwärtsschub verzeichneten. Es sei allerdings kaum davon auszugehen, dass diese Wachstumsraten von Dauer sein werden.

Vor diesem Hintergrund kommt es laut Hayes für einen weiteren Aufschwung auf andere Eurozone-Länder an. Deutschland und Frankreich aber vermeldeten insgesamt gesehen nur ein mäßiges Plus. Dies zeige, dass es mit der Eurozone-Konjunktur nur langsam bergauf geht.

Die Daten im Überblick:

Region/Index März Prognose Vorläufig Vormonat EURORAUM Gesamt 53,7 54,1 54,1 52,0 Industrie 47,3 47,1 47,1 48,5 Dienste 55,0 55,6 55,6 52,7 DEUTSCHLAND Industrie 44,7 44,4 44,4 46,3 Dienste 53,7 53,9 53,9 50,9 FRANKREICH Industrie 47,3 47,7 47,7 47,4 Dienste 53,9 55,5 55,5 53,1 ITALIEN Industrie 51,1 51,0 --- 52,0 Dienste 55,7 53,7 --- 51,6 SPANIEN Industrie 51,3 50,0 --- 50,7 Dienste 59,4 57,5 --- 56,7

(Angaben in Punkten)

