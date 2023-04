US-Anleihen legen im frühen Handel weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Wie schon am Vortag erwiesen sich enttäuschende Konjunkturdaten als Antrieb für die als sicher geltenden Staatspapiere. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 116,41 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,32 Prozent.

Das Defizit im Außenhandel stieg im Februar weiter und überraschend deutlich. Zudem schuf die Privatwirtschaft im März deutlich weniger neue Arbeitsplätze als erwartet. "Unsere Beschäftigungszahlen für März sind eines von mehreren Signalen für eine Verlangsamung der Wirtschaft", sagte Nela Richardson, Chefvolkswirtin bei dem Arbeitsmarktdienstleister ADP. Nach einem Jahr mit vielen Neueinstellungen würden sich die Arbeitgeber zurückhalten. Auch das Lohnwachstum gehe von einem hohen Niveau aus zurück.

Der starke Jobmarkt treibt die Inflation, da er zu steigenden Löhnen führt. Dies erschwert der Notenbank den Kampf gegen die hohe Teuerung. Zuletzt hatte jedoch auch die Zahl der offenen Stellen eine nachlassende Dynamik signalisiert. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung wird an diesem Freitag veröffentlicht. Auch für die US-Notenbank sind die Daten mit Blick auf die Inflationsentwicklung wichtig./la/jkr/jha/