Aktien New York: Weiter bergab vor dem langen Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem langen Wochenende bleiben die Anleger in New York in der Defensive. Am Freitag werden zwar die jüngsten Arbeitsmarktdaten erwartet. Die New Yorker Börse bleibt wegen einer regionalen Regelung aber geschlossen, so dass die Märkte erst in der neuen Woche darauf reagieren können. Daher blieb zu Wochenschluss die Kauflaune weiter gedämpft. Neuerdings wird sie von Konjunktursorgen gebremst, zusätzlich zu den weiter präsenten Inflations- und Zinssorgen.

Der Dow Jones Industrial verlor am Donnerstag im frühen Handel 0,29 Prozent auf 33 386,25 Zähler, womit sein Wochengewinn auf 0,3 Prozent schrumpft. Am Dienstag war der bekannteste Wall-Street-Index auf den höchsten Stand seit gut sechs Wochen geklettert. Der marktbreite S&P 500 sank am Donnerstag um 0,44 Prozent auf 4072,44 Punkte.

Am stärksten ging es aber wie zuletzt an der Nasdaq-Börse bergab: Nach zwei verlustreichen Tagen fiel der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,83 Prozent auf 12 859,60 Punkte. Damit weitete er sein Wochenminus auf 2,4 Prozent aus - trotz des höchsten Niveaus seit August, das er noch zur Wochenmitte erreicht hatte./tih/he