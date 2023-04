DAX®- Im Konsolidierungsmodus

Am Dienstag hatte es beim DAX® zwar ein neues 14-Monats-Hoch bei 15.736 Punkten gegeben, aber eben auch als Tageskerze einen sogenannten "Inverted Hammer". Das ist ein Zeichen für eine anstehende Konsolidierung und genau zu dieser kam es dann am gestrigen Mittwoch. Da diese bisher noch recht moderat ausfällt, wurde bisher keine der genannten Unterstützungen auch nur getestet. So ist die vom 29. März zum 30. März aufgerissene Notierungslücke 15.342/15.425 Zähler weiterhin komplett offen. Der untere Bereich der Zone wird dann am heutigen Gründonnerstag bereits vom 38-Tage-Durschnitt verstärkt werden. Die ebenfalls mittelfristig bedeutende 55-Tage-Linie sichert den Index darüber hinaus bei gut 15.300 Punkten ab. Darunter könnte sich die Konsolidierung dann zu einer neuerlichen Korrektur ausweiten, wobei dann erneut die 15.000er-Marke auf dem Prüfstand stehen könnte. Ein seit Mitte Dezember gültiger Aufwärtstrend verläuft zurzeit um 14.600 Punkte. Nach oben sollte es à la longue erstmals wieder seit Januar 2022 zur 16.000er-Marke hinauf gehen und im weiteren Jahresverlauf das Allzeithoch 16.290 Punkte getestet werden.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.