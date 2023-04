Die Börse als easter egg? Saisonalitäts-Trading – Wie man saisonale Muster in seine Trading-Strategie umsetzt

„Sell in May and go away”, “Black Friday”, “Jahresendrally”, “Vorwahljahre” sind bekannte saisonale Phasen. Aber wie können die im Trading umgesetzt werden? Aber auch die Saisonalität von Indizes, Rohstoffen, Währungen und Einzelaktien liefern dem Trader wertvolle Strategien. Darüber sprach unser Senior Market Analyst Christian Henke in seinem Webinar mit Finanzen.net.