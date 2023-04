dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste vor Ostern

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Der Dax dürfte mit leichten Verlusten in den letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Gründonnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 15 492 Punkte. Damit dürfte er den Rücksetzer vom am Dienstag bei 15 736 Punkten erreichten Höchststand seit Januar 2022 zunächst fortsetzen. Auch die US-Technologiewerte hatten am Vorabend ihre Korrektur fortgesetzt, während der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Plus in seiner Erholung weiter stagniert.

USA: - DOW IM PLUS, TECHNOLOGIEWERTE SCHWACH - Abgesehen vom Dow Jones Industrial haben die US-Börsen am Mittwoch an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Schwache Daten des privaten Jobdienstleisters ADP und die Stimmung im Dienstleistungssektor trugen zu den Konjunktursorgen bei. Der Dow Jones Industrial profitierte etwas von steigenden Konsumgüter- und Gesundheitswerten, die in den anderen Indizes weniger Gewicht haben. Mit einem Anstieg um 0,24 Prozent auf 33 482,72 Punkte blieb das Kursbarometer der Wall Street auf Tuchfühlung zum höchsten Niveau seit sechs Wochen, auf dem es zuletzt angekommen war. Trüber sah es im Technologiesektor aus: Der Nasdaq 100 , der am Vortag den höchsten Stand seit August erreicht hatte, rutschte unter die Marke von 13 000 Punkten. Über die Ziellinie ging er 1,01 Prozent tiefer bei 12 967,20 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag schwächer tendiert. Die eher mauen Vorgaben aus den USA dämpften auch in Asien die Stimmung. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,3 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen büßte 0,3 Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel unterdessen nur leicht um 0,05 Prozent.

DAX 15520,17 -0,53% XDAX 15535,68 -0,53% EuroSTOXX 50 4298,36 -0,39% Stoxx50 3967,30 +0,48% DJIA 33482,72 +0,24% S&P 500 4090,38 -0,25% NASDAQ 100 12967,20 -1,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 137,23 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0892 -0,12% USD/Yen 131,21 -0,08% Euro/Yen 142,87 -0,19%

ROHÖL:

Brent 84,52 -0,46 USD WTI 80,11 -0,50 USD

