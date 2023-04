EQS-News: INCERGO S.A. BEGRÜSST DREI NEUE LEHRLINGE AUS DEM VEBLEN DIRECTORS PROGRAMME

EQS-News: Incergo S.A. / Schlagwort(e): Personalie

INCERGO S.A. BEGRÜSST DREI NEUE LEHRLINGE AUS DEM VEBLEN DIRECTORS PROGRAMME



06.04.2023 / 13:47 CET/CEST

Wien, 06. April 2023 - Incergo S.A. ("Incergo"), das an der Wiener Börse notierte Franchise-Unternehmen, hat die Ernennung von drei Vorstandslehrlingen zur Verstärkung seines Teams bekannt gegeben. Marisa Agrasut, Hetul Patel und Ralph White, Kandidaten des Veblen Director Programms, bringen mehr als 60 Jahre Unternehmenserfahrung in den Vorstand von Incergo ein. Durch die Zusammenarbeit mit dem Veblen Director Programme bei der Umsetzung dieses Ausbildungsprogramms hofft Incergo nicht nur, sein eigenes Wachstum zu beschleunigen, sondern auch einen positiven Wandel voranzutreiben und als Vorbild für andere Unternehmen zu dienen. "Unternehmen mit vielfältigen Vorständen erzielen mit größerer Wahrscheinlichkeit bessere finanzielle Ergebnisse", fügt Taylor hinzu und zitiert eine Studie von McKinsey & Company. "Ich glaube fest an die Vorteile von D&I und setze mich dafür ein, dass der Vorstand von Incergo die Vielfalt aller seiner Stakeholder widerspiegelt." Marisa Agrasut, die aus Singapur zu Incergo stößt, meint: "Ich schätze Darren Taylors Engagement für Vielfalt bei der Entwicklung seines Unternehmens von ganzem Herzen und freue mich darauf, meine Erfahrung im Bereich der strategischen Innovation zur Unterstützung der Stakeholder des Unternehmens einzubringen". Ralph White, Auszubildender im Vorstand, fügt hinzu: "Ich freue mich darauf, meine über 27-jährige Führungserfahrung einzubringen und das Wachstum von Incergo in Nordamerika zu unterstützen." Der gelernte Versicherungsmathematiker Hetul Patel kommentiert: "Ich freue mich sehr, dem Vorstand von Incergo beizutreten und bin dem Veblen-Programm für diese Chance dankbar. Es ist großartig zu sehen, wie zukunftsorientierte Unternehmen zusammenarbeiten, um bei der Förderung von D&I eine Vorreiterrolle einzunehmen. Mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche freue ich mich darauf, unsere Mission, außergewöhnlichen Wert für unsere Aktionäre und Geschäftsinhaber zu schaffen, in Angriff zu nehmen." Die Auszubildenden schließen sich den bestehenden Vorstandsmitgliedern Darren Taylor, David Callister, Adrian Knight und Charles Etonde an. Über Incergo Incergo S.A. vereint eine breite Palette profitabler, erstklassiger Unternehmen mit einer einzigartigen Formel für Wachstum. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens ist eine Holdinggesellschaft, die Unternehmen erwirbt, die Master-Franchise-Unternehmen sind. https://www.incergo.net/ Über Veblen Directors Programme Veblen arbeitet mit Führungskräften, Vordenkern und Unternehmern zusammen, um sie zu schulen und mit öffentlichen und privaten Unternehmen in Verbindung zu bringen, die Unterstützung im Vorstand benötigen. Veblen ist ein globales Netzwerk, das sich auf Vorstandsprioritäten wie Investor Relations, Good Governance, ESG und Fundraising konzentriert. http://veblendirectors.com/ Kontakte für IR- und Medienanfragen: Incergo S.A, Charlotte Williams, info@incergo.com, +44 (0)770 396 3953 Veblen, John Foo info@veblendirectors.com Referenzen: *McKinsey & Company. (2018). Delivering through diversity. https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

