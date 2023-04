EQS-News: Perpetua Tochter ArteCare übernimmt zwei etablierte Pflegestandorte aus der Convivo Unternehmensgruppe

Emittent / Herausgeber: Perpetua Holding GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung

Perpetua Tochter ArteCare übernimmt zwei etablierte Pflegestandorte aus der Convivo Unternehmensgruppe



06.04.2023 / 10:30 CET/CEST

Die ArteCare, ein Portfoliounternehmen der Perpetua Holding, hat zwei etablierte, stationäre Pflegestandorte aus der insolventen Convivo Unternehmensgruppe erworben und setzt somit ihre behutsame Wachstumsstrategie auch im herausfordernden Marktumfeld erfolgreich fort. Die Pflegestandorte Seniorenresidenz Elisabeth in Velbert und Stadthaus am Zwingerwall in Goslar werden zukünftig als ArteCare Pflegestift Elisabeth sowie ArteCare Stadthaus am Park geführt. Für Mitarbeiter und Bewohner konnte somit eine langfristig tragfähige, attraktive Lösung gefunden werden. Das ArteCare Pflegestift Elisabeth in Velbert verfügt über 88 vollstationäre Pflegeplätze sowie eine Tagespflege. Das ArteCare Stadthaus am Park in Goslar bietet pflegebedürftigen Menschen 91 vollstationäre Pflegeplätze im Zentrum der Stadt. Im Zuge der Übernahme werden beide Standorte schrittweise revitalisiert. Auf diese Weise soll die Attraktivität für Mitarbeiter und Bewohner weiter gesteigert werden. ArteCare unterstreicht hiermit seinen Anspruch als Anbieter familiärer und hochqualitativer Pflegedienstleistung für ältere Menschen und solche mit speziellen Erkrankungen. Die ArteCare wurde 2007 durch ihren geschäftsführenden Gesellschafter, Herrn Philipp Hünersdorf, gegründet. Seit 2021 unterstützt die Perpetua Holding als langfristiger Partner das Unternehmen bei strategischen Fragestellungen und investiert als Mehrheits­gesellschafter und starker Finanzpartner in das behutsame und qualitative Wachstum der Gruppe. Insgesamt werden unter dem Dach der ArteCare Gruppe neun Einrichtungen im Norden und Westen Deutschlands betrieben, in denen täglich knapp 1.000 pflegebedürftige Menschen betreut werden. Zwei weitere Standorte befinden sich derzeit in Planung. ArteCare deckt verschiedene Formen der Pflege von stationären Pflegedienstleistungen bis hin zu innovativen, kombinierten Pflegekonzepten ab. Hierbei steht im Mittelpunkt, allen Bewohnern ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. Anspruch der ArteCare ist es, mit höchsten Qualitätsstandards stets das richtige Maß an individueller Unterstützung für ihre Bewohner zu realisieren. Perpetua als langfristiger Partner für den Mittelstand Die Perpetua Holding investiert langfristig in etablierte mittelständische Unternehmen in Europa. Die von Berlin aus agierende Unternehmensholding investiert das Kapital internationaler Investoren, die selbst einen unternehmerischen Hintergrund mitbringen. Bis zu 100 Millionen Euro stehen jährlich für Investitionen in ein wachsendes Unternehmensportfolio zur Verfügung. Wir stellen professionelles Gesellschafterhandeln und zu jeder Situation passende Finanzierungsstrukturen sicher, um Unternehmen die Umsetzung ihrer Erfolgsstrategien zu ermöglichen. Ansprechpartner Perpetua Holding:

Dr. Gerrit Karalus, Geschäftsführer

Perpetua Holding GmbH

Clausewitzstr. 7

10629 Berlin

E-Mail: info@perpetua-holding.com

Telefon: +49 (30) 629 382 590

www.perpetua-holding.com Ansprechpartner ArteCare:

Philipp Hünersdorf, Geschäftsführer

ArteCare GmbH & Co. KG

Fuhsering 1-5

31226 Peine

E-Mail: info@fuhseblick.de

Telefon: +49 (51) 719 530

www.artecare.de

