Erneut Streiks und Proteste gegen Rentenreform in Frankreich geplant

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich haben die Gewerkschaften für diesen Donnerstag erneut zu Streiks und Kundgebungen gegen die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Für den elften landesweiten Protesttag rechnen die Behörden mit 600 000 bis 800 000 Teilnehmern. Innenminister Gérald Darmanin kündigte den Einsatz von 11 500 Polizisten an, 4200 davon in Paris. Zuletzt hatten schwere Auseinandersetzungen und Angriffe auf öffentliche Gebäude die Proteste überschattet. In Frankreich entfachte sich eine Diskussion über Polizeigewalt, während der Innenminister Linksextremisten für die Gewaltausbrüche verantwortlich machte.

Im festgefahrenen Rentenstreit waren Gespräche zwischen Premierministerin Élisabeth Borne und den Gewerkschaften am Mittwoch ohne Ergebnis geblieben. Die Proteste müssten solange aufrecht erhalten werden, bis die Regierung einsehe, dass es keinen anderen Ausweg gebe, als die Reform zurückzuziehen, erklärten die Gewerkschaften. Die Demonstrationen müssten aber friedlich bleiben. Die Verantwortung für das Chaos im Land trägt aus Sicht der Gewerkschaften die Regierung.

Die Proteste richten sich gegen die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Die Mitte-Regierung will mit der Reform eine drohende Lücke in der Rentenkasse schließen. Der Streit verschärfte sich, weil die Regierung den Text ohne Abstimmung durch die Nationalversammlung drückte. Die über Wochen friedlichen Proteste wurden seitdem von massiver Gewalt überschattet. Die Reform wird noch vom Verfassungsrat überprüft. Präsident Emmanuel Macron will, dass die Reform bis Jahresende in Kraft tritt./evs/DP/jha