Faeser erwägt Messerverbot in Bus und Bahn

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert ein entschlossenes Vorgehen gegen Messergewalt.

"Gewalttäter können mit Messern Furchtbares anrichten", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagausgaben) laut Vorabbericht. "Was hilft, sind mehr Kontrollen. Dafür braucht man Personal. Wichtig sind mehr Sicherheitskräfte, gerade im Nahverkehr, und mehr Polizei auf bestimmten Plätzen." Faeser appellierte an die Länder, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

"Wir sollten auch über Messerverbote in öffentlichen Verkehrsmitteln - in Bus und Bahn - nachdenken. Wer mit dem Flugzeug reist, darf ja auch kein Messer mitnehmen", erklärte Faeser. "Ein wirksames Mittel können auch Waffenverbotszonen an bestimmten Orten sein, dann sind viel striktere Kontrollen möglich."

(Bericht von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)