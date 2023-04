Helvetica Property / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Helvetica plant Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Living Fund



06.04.2023 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung 6. April 2023 Medienmitteilung (PDF) Zürich, 6. April 2023 – Helvetica plant eine Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Living Fund, um die sich aktuell bietenden Kaufgelegenheiten im Markt zu nutzen. Im Rahmen der geplanten Kotierung an der SIX Swiss Exchange plant die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) im zweiten Quartal 2023 eine Kapitalerhöhung in der Grössenordnung bis zu CHF 150 Millionen. Die Kapitalaufnahme wird für den weiteren Ausbau und Optimierung des Portfolios entlang der geplanten Wachstumsstrategie verwendet. Die Kapitalerhöhung ermöglicht Investoren die Investition in den Wohnfonds mit einer der höchsten Ausschüttungsrenditen aller Schweizer Wohnfonds. Die Fondsleitung erachtet dies als ein äusserst attraktives Zeitfenster für den Einstieg in den unterbewerteten Schweizer Wohnungsmarkt. Investiert wird in den attraktivsten Regionen

Der HSL Fund investiert in gut erreichbaren regionalen Wirtschaftszentren mit einer stark wachsenden Bevölkerung und einer guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Gemäss der neuesten Studie «Transaktionsmarkt Schweiz, Ausblick 2023» von JLL erwarten 46 Prozent der befragten Anleger das beste Rendite-/Risikoverhältnis im Bereich Wohnen genau an diesen Lagen. Ziel ist es, mehrheitlich zu attraktiven Renditen zu investieren, welche die Portfoliokennzahlen verbessern. Ankaufskriterien sind prioritär Liegenschaften mit tiefen Mietzinsquantilen, idealerweise von rund 30 Prozent und mit Bruttorenditen von über 4 Prozent. Das grosse Netzwerk der Helvetica sichert den Zugang zu den besten Kaufgelegenheiten. Marktmieten werden stark anziehen

Rekordhohes Bevölkerungswachstum, Teuerung und die starke Wohnungsnachfrage werden zwangsläufig zu steigenden Mieten führen. Entsprechend ist der Helvetica Swiss Living Fund dank seines tiefen Mietzinsniveaus bestens für einen Anstieg der Marktmieten positioniert. Durch die natürliche Mieterfluktuation von rund 15 Prozent pro Jahr können die Bestandsmieten sukzessive an die Marktmieten und Teuerung angepasst werden. Mit einem Mietzinsquantil von aktuell 39 Prozent befindet sich das Niveau der Mietzinsen im tiefsten Preissegment und gewährleistet dadurch langfristig eine sehr hohe Ausschüttungsfähigkeit. Schweizer Wohnimmobilien sind somit sehr krisenresistent und bieten stabilen Cash-Flow und langfristige Wertsteigerungen. Einer der ausschüttungsstärksten Wohnfonds

Helvetica hat wiederholt unter Beweis gestellt, dass sie auch in einem schwierigen Marktumfeld nachhaltiges Wachstum generieren kann. Der Helvetica Swiss Living Fund ist im Geschäftsjahr 2022 um 63 Prozent gewachsen und gehört mit einem Immobilienportfolio von über CHF 818 Millionen und 1'850 erstklassigen Wohnungen zu einem der grössten nicht kotierten Wohnfonds der Schweiz. Für das Geschäftsjahr 2022 konnte eine Ausschüttung von CHF 3.45 pro Anteil vorgenommen werden, was eine Steigerung von 1.5 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2023 ist die Fondsleitung bestrebt, die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr um weitere 5 Rappen zu erhöhen und visiert CHF 3.50 pro Fondsanteil an. Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden vor Beginn der Zeichnungsfrist bekannt gegeben. Der Helvetica Swiss Living Fund richtet sich an qualifizierte Investoren und wird ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt. Eine Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange wird bis Ende 2024 angestrebt. Medienkontakte Salman Baday Hans R. Holdener Head Sales & Marketing CEO & Co-founder T +41 43 444 70 95 T +41 43 544 70 80 sb@helvetica.com hrh@helvetica.com Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert. Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668 Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Ende der Medienmitteilungen