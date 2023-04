Iran und Saudi-Arabien vereinbaren Wiederaufnahme von Flügen

PEKING (dpa-AFX) - Die Rivalen Iran und Saudi-Arabien wollen im Zuge ihrer Annäherung wieder Flugverbindungen zwischen beiden Ländern anbieten und die Visa-Vergabe für die Bürger des jeweils anderen erleichtern. Das beschlossen die Außenminister Hussein Amirabdollahian und Faisal bin Farhan bei einem gemeinsamen Treffen in Peking am Donnerstag. Einen Zeitrahmen für die Umsetzung ihrer Vorhaben nannten sie zunächst nicht. In einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen kündigten beide Länder außerdem erneut an, ihre Botschaften wieder öffnen zu wollen.

Demnach wollen Riad und Teheran auch Handelsbeziehungen aufnehmen und bei Investitionen, in der Wissenschaft und weiteren Bereichen zusammenarbeiten. Auch in Sicherheitsfragen wollen beide demnach künftig kooperieren.

Das Treffen der beiden Außenminister war die erste Zusammenkunft dieser Art seit mehr als sieben Jahren. China hatte hinter den Kulissen einen Neubeginn zwischen Riad und Teheran vermittelt.

Die Kontrahenten hatten vergangenen Monat überraschend verkündet, wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen zu wollen. Beide Länder wollen innerhalb von zwei Monaten ihre Botschaften wieder eröffnen, hieß es damals.

Das sunnitische Saudi-Arabien und der mehrheitlich schiitische Iran unterhielten in den vergangenen Jahren keine diplomatischen Beziehungen. Beide Länder ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss./cir/DP/jha