Macron und von der Leyen treffen Chinas Staatschef Xi Jinping

PEKING (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommen am Donnerstag in Peking zu Gesprächen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Beide wollen separat und auch im Dreierformat beraten, wobei der Ukraine-Konflikt und die Wirtschaftsbeziehungen im Fokus stehen. Macron hält sich bereits seit Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China auf, begleitet wird er von einer 60-köpfigen, hochkarätigen französischen Wirtschaftsdelegation. Frankreich will mit China wieder besser ins Geschäft kommen.

Die EU-Kommissionspräsidentin hatte in der vergangenen Woche in einer kritischen Grundsatzrede zum Verhältnis mit China dafür geworben, die Beziehungen neu auszutarieren. Sie betonte, dass die EU unabhängiger werden und wirtschaftliche Risiken verringern müsse. Es sei jedoch nicht im europäischen Interesse, sich von China abzuwenden. Was den Krieg in der Ukraine angeht, setzt Paris darauf, dass China wegen seiner Nähe zu Russland die Möglichkeit hat, auf eine Beendigung des Konflikts hinzuwirken./evs/DP/jha