OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments plant 2023 ...

Bertelsmann Investments plant 2023 Fortführung der hohen Investitionstätigkeit (FOTO) Gütersloh (ots) - - 54 Neu- und 31 Folgeinvestitionen im abgelaufenen Geschäftsjahr - Aktuell mehr als 300 aktive Beteiligungen - Hohe Investitionstätigkeit wird 2023 fortgeführt - Fokus auf Geschäftsfeld Digital Health; bereits 60 Mio. Euro investiert - Seit Start von Bertelsmann Investments 1,7 Mrd. Euro investiert Bertelsmann Investments (BI) tätigte im vergangenen Geschäftsjahr 54 Neu- und 31 Folgeinvestitionen in Unternehmen und Fonds. BI bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den neugeschaffenen Wachstumsbereich Bertelsmann Next, der die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder für Bertelsmann vorantreibt. Hier stärkte BI sein Engagement insbesondere im Geschäftsfeld Digital Health über diverse Fonds- und Direktinvestitionen in Gesamthöhe von 60 Mio. Euro. Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Bertelsmann Investments verbucht ein erfolgreiches Jahr 2022 mit einer hohen Investitionstätigkeit. Im laufenden Geschäftsjahr werden wir neben den Investitionen in unsere Fonds einen besonderen Schwerpunkt auf Bertelsmann Next legen. Der Hauptfokus im Ausbau unserer neuen Wachstumsfelder liegt im Bereich Digital Health, bei dem wir insbesondere in den USA großes Potenzial sehen." Zu den Investitionen im Bereich Bertelsmann Next gehörten u. a. Kapitalzusagen an die Fonds General Catalyst, YZR und Rock Health sowie Anteilserwerbe an innovativen Unternehmen im Gesundheitsbereich, darunter Ada Health, eine App zur Analyse von Symptomen und SubjectWell, ein Anbieter von Pharmadienstleistungen. Zusätzliche Investitionen wurden bereits zu Beginn dieses Jahres in Paytient, ein Anbieter von Finanzierungslösungen für Patienten, und in das Radiologie-AI-Unternehmen Deepc getätigt. Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, erklärt: "Bertelsmann Investments wird im Rahmen der Boost- und Next-Programme des Konzerns in den kommenden Jahren erheblich in den Aufbau- und Ausbau wachsender Unternehmen weltweit investieren. Wir investieren dabei nach klar definierten Kriterien und streben eine nachhaltige Wertsteigerung unseres Beteiligungsportfolios an." Im Rahmen ihrer Boost-Strategie stellt die Konzernmutter Bertelsmann bis 2026 unternehmensweit für den Ausbau ihrer bestehenden Geschäfte und den Aufbau von Neugeschäft ein Investitionsvolumen von 5 bis 7 Mrd. Euro zur Verfügung. Ende des Jahres 2022 hielt Bertelsmann Investments über seine drei internationalen Fonds und zentralen Investitionen insgesamt 333 Beteiligungen. Bertelsmann Asia Investments (BAI) tätigte im Geschäftsjahr 2022 15 Neuinvestitionen. Bertelsmann India Investments (BII) investierte u. a. in das CRM-Softwareunternehmen Vymo und den Health-Tech-Dienstleister Orange Health. Im Zusammenhang mit der konzernweiten Boost-Strategie werden in Indien in den kommenden Jahren Investitionen von 500 Mio. USD u.a. in den Bereichen E-Commerce, Health Tech, Ed- und HR-Tech sowie Fintech getätigt. Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) tätigte 28 Neu- und 17 Folgeinvestitionen in 2022, u. a. in die Markforschungsplattformen Suzy und Antenna. Über die drei Hauptfonds BAI, BII und BDMI hinaus weitete BI auch seine zentralen Investitionstätigkeiten weiter aus. So tätigte BI durch die Anteilserwerbe an den Healthcare-Unternehmen Speedoc und Naluri erstmals Direktinvestitionen in Südostasien und gab dort zudem Kapitalzusagen an Fonds von Vertex Ventures und Openspace Ventures. Shobhna Mohn, Chief Strategy Officer von BI, führt aus: "Neben China, Indien, Brasilien sowie auch den USA und Europa erkunden wir seit ein paar Jahren weitere wachsende Märkte, darunter die Regionen Afrika und Südostasien. Hier sehen wir weiteres Potenzial mit einem ausgereiften Venture-Capital-Umfeld sowie ambitionierten Unternehmer:innen - für erfolgreiche Beteiligungen zusammen mit lokal etablierten Partnern." Seit dem Start 2006 hat Bertelsmann Investments 1,7 Mrd. Euro in mehr als 400 Digitalfirmen und Fonds investiert. Die finanziellen Rückflüsse lagen im selben Zeitraum bereits bei mehr als 1 Mrd. Euro. Über Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit.