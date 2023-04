Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zum Vorstoß der Vier-Tages-Woche

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zum Vorstoß der Vier-Tages-Woche:

"Es mag sein, dass der Einzelne bei einer Vier-Tages-Woche motivierter ans Werk geht. Kleine Firmen ernten damit bereits Zulauf, und auch große Unternehmen haben in Teilbereichen derartige Modelle. Gesamtwirtschaftlich betrachtet erscheinen diese freilich als realitätsfern. So ging der Trend der vergangenen Jahre bei Hochqualifizierten eher in Richtung 40 Stunden - die lassen sich nicht generell auf vier Tage verteilen. Die Fachkräftenöte, die bedrohte Wettbewerbsfähigkeit, die mangelnde Praktikabilität auch in Schichtsystemen - all dies lässt nicht an eine flächendeckende Realisierung glauben."/be/DP/jha