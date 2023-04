WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. April 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 19. April:

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer , Q1-Zahlen CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/23 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 03/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 02/23 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 02/23 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 01/23 08:00 SWE: Industrieaufträge 02/23 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 02/23 08:30 HUN: Handelsbilanz 02/23 (vorläufig) 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 03/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 USA: IWF-Chefin Kristalina Georgieva Rede Frühjahrstagung 16:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält eine Rede SONSTIGE TERMINE CHN/FRA/EUR: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfängt Frankreichs Präsidenten, Dreier-Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen + 0930 Treffen Macron mit Xi Jinping + 1130 Pk Macron mit Xi Jinping + 1220 Trilaterales Treffen Macron, von der Leyen und Xi Jinping + 1400 Pk von der Leyen HINWEIS DNK/NOR: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. APRIL TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Konsumausgaben 02/23 07:00 JPN: Frühindikatoren 02/23 (vorläufig) 08:00 ROU: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Industrieproduktion 02/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/23 EUR: S&P Ratingergebnis Serbien EUR: Moody's Ratingergebnis Albanien, Slowenien HINWEIS Feiertag "Karfreitag" AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. APRIL TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/23 11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/23 11:00 GRC: Industrieproduktion 02/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/23 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 02/23 SONSTIGE TERMINE USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington Es treffen sich in Washington Finanzminister, leitende Beamte sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt bis 16.04.2023 HINWEIS Feiertag "Ostermontag" AUT, AUS, BEL, DNK, GER, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. APRIL TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/23 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/23 (vorläufig) 09:00 TRK: Industrieproduktion 02/23 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 04/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington Es treffen sich in Washington Finanzminister, leitende Beamte sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt bis 16.04.2023 +15.00 IWF Weltwirtschaftsausblick +16.30 IWF Globaler Finanzstabilitätsausblick --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update 11:30 PRT: EDP, Hauptversammlung 13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung 14:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung 14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: KPN, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/23 01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 02/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 03/23 14:30 USA: Realeinkommen 03/23 16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 22.3.23 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Auftakt-Pk zur Hannover Messe 2023, Hannover USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington (bis 16.4.23) +14.00 Fiscal Monitor --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung 10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung 10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online) 13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Stellantis, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 03/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/23 08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 02/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 02/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 02/23 11:00 EUR: Industrieproduktion 02/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/23 12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 14:00 POL: Leistungsbilanz 02/23 14:30 USA: Erzeugerpreise 03/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:45 DEU: Bilanz-Pk des Strom-Übertragungsnetzbetreibers Amprion zum Geschäftsjahr 2022 (online), Dortmund USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington (bis 16.4.23) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung 08:00 FRA: Hermes International, Q1-Umsatz 09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 08:00 DEU: Großhandelspreise 03/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/23 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 03/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/23 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/23 15:15 USA: Industrieproduktion 03/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig) EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal, Belarus, Kroatien EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union SONSTIGE TERMINE 18:00 FRA: Verfassungsrat gibt Entscheidung über Rentenreform bekannt, Paris USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington (bis 16.4.23) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03723 11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken (BdB), Onlline-Pk anlässlich Vorstandssitzung, Berlin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Faurecia, Q1-Umsatz USA: State Street, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 04/23 16:00 USA: NAHB-Index 04/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Hannover Messe, Hannover Erster Tag mit mehreren Pressekonferenzen und Veranstaltungen, u.a.: 0800 - 0830: Pk BDI mit Präsident Siegfried Russwurm und Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner 0830 - 0900: Pk VDMA mit Präsident Karl Heusgen und Chefvolkswirt Ralph Wiechers 0900 - 0930: Pk ZVEI mit Präsident Gunther Kegel und Hauptgeschäftsführer Wolfgang Weber Messerundgang mit Bundeskanzler Olaf Scholz 1330: Presserundgang Fraunhofer-Gesellschaft (Halle 16, Stand A12) 11:00 DEU: Bau 2023 - Messeauftakt mit Bundesbauministerin Geywitz, München SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 1. Tag in Stockholm --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz 07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Anglo American, Capital Markets Day 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung 15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Hauptversammlung 18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung 22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen USA: First Horizon, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q1/23 04:00 CHN: Industrieproduktion 03/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/23 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/23 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/23 11:00 EUR: Handelsbilanz 02/23 14:30 USA: Baubeginne- und Baugenehmigungen 03/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Zweiter Tag der Hannover Messe, Hannover 09:00 DEU: Prozessbeginn gegen ehemalige Verantwortliche der Steinhoff-Gruppe wegen Bilanzmanipulationen in Milliardenhöhe, Oldenburg 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Wahlrechtsreform der großen Koalition im Jahr 2020, Karlsruhe 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (online), Hannover 12:00 DEU: Pk des Bauforumstahl zum Thema «Kreislaufwirtschaft "grüner Stahl"» anlässlich der Messe Bau 2023 u.a. mit dem Präsidenten des Deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV und dem Geschäftsführer sowie dem Vorsitzenden von bauforumstahl e.V., München --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online) 12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung 15:00 DEU: Fresenius Medical Care und Fresenius, Kapitalmarkttag 18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Saipem, Q1-Zahlen NLD: Heineken, Q1-Umsatz USA: IBM, Q1-Zahlen USA: Alcoa, Q1-Zahlen USA: Tesla, Q1-Zahlen USA: Nasdaq, Q1-Zahlen USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen USA: Lam Research, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 02/22 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/23 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Frühjahrssitzungen des Wissenschaftsrates, Leipzig 09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2023, Potsdam/Babelsberg 10:00 DEU: Jahres-Pk der Investitionsbank Berlin (IBB), Berlin 10:30 DEU: Hybride Jahrespressekonferenz von Dillinger und Saarstahl, Dillingen SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 2. Tag, Stockholm -------------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi