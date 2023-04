Aktien Asien/Pazifik: Leichte Gewinne - Vorsicht vor US-Arbeitsmarktbericht

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den am Freitag geöffneten wichtigsten asiatischen Börsen ist der Handel mit einem leicht positiven Grundton zu Ende gegangen. Vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten herrschte allgemein eine vorsichtige Stimmung.

Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte um 0,65 Prozent auf 4123,28 Punkte zu. Der japanische Nikkei 225 stieg um 0,17 Prozent auf 27 518,31 Zähler. Beide Indizes waren am Donnerstag noch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. In Hongkong und Sydney blieben die Handelssäle am Freitag geschlossen./he/jsl