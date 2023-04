GNW-Adhoc: Von der Mine zum Rostrum: Sotheby's versteigert einen der größten Edelsteinfunde des Jahrhunderts

^Estrela de Fura 55.22 cts MIT 55,22 KARAT IST DER SELTENE EDELSTEIN DER GRÖSSTE UND WERTVOLLSTE RUBIN, DER JEMALS BEI EINER AUKTION ANGEBOTEN WURDE ERWARTETER ERLÖS VON ÜBER 30 MILLIONEN DOLLAR - IN MOSAMBIK GEFUNDEN UND AUS EINEM ROHSTEIN MIT 101 KARAT GESCHNITTEN DER WELTWEIT GRÖSSTE EXISTIERENDE RUBIN IN EDELSTEINQUALITÄT - DER ESTRELA DE FURA 55,22 WIRD DAS HIGHLIGHT DER JUWELENAUKTION VON SOTHEBY'S IM JUNI SEIN ?Bereits in seinem Rohzustand zeigte der Estrela de Fura seine außergewöhnlichen Qualitätsmerkmale, die das Potenzial haben, ihn zu einem einzigartigen Edelstein zu machen. Der Schleifer konnte dieses Potenzial ausschöpfen und schuf einen facettierten Rubin mit einem erstaunlichen Gewicht von 55,22 ct, der eine gesättigte und homogene rote Farbe aufweist, kombiniert mit einem Grad an Klarheit, der bei keinem anderen unerhitzten Rubin vergleichbarer Größe zu finden ist. Einen natürlichen Rubin dieser Größe mit einer solchen Kombination von Qualitätsmerkmalen zu sehen, die von der Behandlung verschont geblieben sind, galt als fast unvorstellbar. Der natürliche Rubin mit einem Gewicht von 55,22 ct stellt einen neuen Rekord nicht nur für mosambikanische Rubine, sondern auch für Rubine im Allgemeinen auf." Gübelin Gemmologisches Labor NEW YORK, April 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als FURA Gems im September 2022 die historische Entdeckung des größten jemals entdeckten Rubins in Edelsteinqualität bekannt gab, beherrschte diese Nachricht die Schlagzeilen auf der ganzen Welt, löste enorme Aufregung aus und eroberte den Edelsteinmarkt im Sturm. Der im Juli 2022 in der Rubinmine von FURA in Montepuez, Mosambik, gefundene Edelstein mit einem Gewicht von erstaunlichen 101 Karat erhielt den Namen Estrela de FURA (portugiesisch für ?Stern von FURA"), in Anspielung auf seine außergewöhnliche Farbtiefe und Größe und um Mosambik als reiche Quelle für hochwertige Rubine hervorzuheben. Selbst in seinem rohen, unberührten Zustand wurde der Estrela de FURA von Experten als außergewöhnlicher Schatz der Natur betrachtet, da er fluoreszierend, von herausragender Klarheit und in einem lebhaften Rotton ist, der als ?Taubenblut" bekannt ist - eine Farbe, die traditionell nur mit burmesischen Rubinen in Verbindung gebracht wird. Jetzt, sieben Monate nach seinem ersten Debüt, als der Hammer auf das letzte Los der Abendauktion ?The Exceptional Luxury Evening" in Hongkong fiel, wurden die Spekulationen über den Verbleib des Rubins endlich beendet, als der Auktionator von Sotheby's, Uni Kim, den Estrela de FURA 55,22 offiziell der Weltöffentlichkeit vorstellte. Mit einem Gewicht von 55,22 Karat ist dieser außergewöhnlich wichtige und seltene Edelstein aus Mosambik der größte Rubin in Edelsteinqualität, der jemals auf einer Auktion angeboten wurde. Seine Kombination aus reicher Farbsättigung, unberührt von Wärmebehandlung, hochkristallinem Erscheinungsbild und unvergleichlicher Größe macht den Estrela de FURA 55,22 mit einem geschätzten Wert von über 30 Millionen Dollar zum wertvollsten und bedeutendsten Rubin, der jemals auf den Markt gekommen ist. Nach einer ersten Reihe von Untersuchungen des 101 Karat schweren Rohkristalls zur Bestimmung der Schliffmöglichkeiten Anfang des Jahres wurde der Estrela de FURA von einem Team von Kunsthandwerkern meisterhaft geschliffen und facettiert. Dabei wurde der Rohkristall in einen wunderschönen kissenförmigen Stein verwandelt, der laut einem Bericht des Schweizerischen Gemmologischen Instituts (SSEF) ?durch mehrfache interne Reflexionen lebhafte Rottöne aufweist." In dem Bericht heißt es weiter: ?Ein natürlicher Rubin aus Mosambik in dieser Größe und Qualität kann als sehr selten und somit als ein außergewöhnlicher Schatz der Natur angesehen werden." Der vorgenannte Edelstein ist äußerst reich an Chrom, das bei Einwirkung von ultraviolettem Licht - wie es im Sonnenlicht vorkommt - den Stein zu einer feurig roten Fluoreszenz veranlasst, die die Lebendigkeit des Steins noch verstärkt, so als würde er von innen heraus leuchten. Estrela de Fura 55.22 cts Der Rubin ist zu einem der begehrtesten Farbedelsteine geworden, in einer Zeit, in der Farbe die Welt der Juwelen dominiert und Seltenheit den Markt bestimmt. Rubine von dieser Bedeutung und Größe sind äußerst selten. Nur zwei Exemplare haben bei einer Auktion jemals die 15-Millionen-Dollar-Grenze überschritten, so dass das Auftauchen des vorliegenden Edelsteins an sich schon ein Meilenstein ist. Das Gübelin Gemmologische Labor erklärt weiter, dass der Rubin ?einen neuen Rekord nicht nur für mosambikanische Rubine, sondern auch für Rubine im Allgemeinen aufstellt." Der Estrela de FURA 55,22 ist auf dem besten Weg, Geschichte zu schreiben, denn er ist auf dem besten Weg, den Sunrise-Rubin zu übertreffen, einen 25,59 Karat schweren Rubin burmesischer Herkunft, der 2015 bei Sotheby's in Genf für 30,3 Millionen Dollar (1.185.451 Dollar pro Karat) verkauft wurde und immer noch den Weltauktionsrekord für einen Rubin hält*. Die neue Reise des Steins beginnt heute bei Sotheby's in Hongkong, wo er anschließend auf eine weltweite Tournee geht, mit Ausstellungen in Taipeh, China, Singapur, Genf und Dubai (die genauen Termine werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben), bevor er am 8. Juni in New York im Rahmen der Magnificent Jewels-Auktion bei Sotheby's versteigert wird.

__________________________________________________________________________________

?Die wundersame Entdeckung des 101 Karat schweren Estrela de FURA in der FURA- Mine in Mosambik im vergangenen Jahr war von immenser Bedeutung und schockierte die gesamte Schmuckwelt. Der Estrela de FURA 55,22 ist in seinem neu transformierten Zustand von 55,22 Karat ein wahres Wunder der Natur und ein sensationeller Stein von perfekter Farbe und außergewöhnlicher Klarheit, kombiniert mit einer hervorragenden Kissenform. Er ist zweifellos in der Lage, das Aushängeschild für afrikanische Rubine - und Edelsteine im Allgemeinen - zu werden, indem er das weltweite Bewusstsein dafür schärft, dass sie mit denen aus Burma, die traditionell die begehrteste und bekannteste Quelle für Rubine sind, gleichwertig sind und sie sogar in den Schatten stellen können", erklärt Quig Bruning, Head of Sotheby's Jewelry, Americas. ?Wir bei FURA sind unglaublich stolz auf die Entdeckung des Estrela de FURA zu einem so frühen Zeitpunkt unserer Reise in Mosambik. Wichtige Edelsteine wie der Estrela de FURA sind extrem selten, und einen wunderschön facettierten Rubin von 55,22 Karat in Edelsteinqualität gab es so gut wie noch nie. Von der eingehenden Analyse und Untersuchung des Steins bis hin zum Schleifen und Polieren haben wir mit größter Sorgfalt und Respekt für den Rubin gearbeitet und seine Bedeutung und seinen Status erkannt. Die Fertigstellung des Estrela de FURA 55,22 war für uns alle ein großer Erfolg, und wir freuen uns, dass mit Sotheby's eine neue Seite in der Geschichte dieses unglaublichen Edelsteins und der Rubine aus Mosambik geschrieben wird", erklärt Dev Shetty, Gründer und Chief Executive Officer von FURA Gems.

__________________________________________________________________________________

RUBINBERGBAU IN MOSAMBIK Der Rubinbergbau in Mosambik blickt auf eine lange, reiche Geschichte zurück. Die ersten bedeutenden Entdeckungen von Rubinvorkommen in dem Land gehen auf die 1960er Jahre zurück. Doch erst in den frühen 2000er Jahren kam der Rubinbergbau in Mosambik richtig in Schwung, als die Rubinlagerstätte Montepuez im Norden des Landes entdeckt wurde, wo der Rohkristall Estrela de FURA ursprünglich gefunden wurde. Die besten dieser Rubine aus Mosambik zeichnen sich durch eine hervorragende Transparenz und eine satte Farbe aus, was zu einer außergewöhnlichen Gesamtqualität führt. Das Rubinvorkommen von Montepuez ist eines der größten Rubinvorkommen der Welt und stößt bei internationalen Bergbauunternehmen auf großes Interesse.

__________________________________________________________________________________

HINWEIS FÜR REDAKTEURE * Den aktuellen Weltrekord für einen versteigerten Rubin hält der ?Sunrise Ruby", ein 25,59 Karat schwerer burmesischer Stein, der im Mai 2015 bei Sotheby's Genf für 30,3 Millionen Dollar versteigert wurde. Dieser Preis stellte zu diesem Zeitpunkt auch einen neuen Rekord für einen Rubin pro Karat auf (1.185.451 Dollar pro Karat).

__________________________________________________________________________________

ÜBER FURA GEMS FURA Gems Inc. ist ein junges Unternehmen für den Bergbau und die Vermarktung von Farbedelsteinen, das 2017 gegründet wurde. FURA hat seinen Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, und beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter auf allen Kontinenten. Es ist das erste wirklich bahnbrechende, kreative und ethische Unternehmen, das das gesamte Spektrum der Farbedelsteine abdeckt. FURA hat drei Tochtergesellschaften in Kolumbien, Mosambik und Australien, die Smaragde, Rubine bzw. Saphire abbauen. Es ist das am schnellsten wachsende Unternehmen für die Bergbau von Farbedelsteinen mit dem einzigen Ziel, die Stabilität und Rückverfolgbarkeit von ethisch abgebauten Farbedelsteinen vom Rohmaterial bis zum Einzelhandel zu gewährleisten. FURA Gems wird einen Teil des Verkaufserlöses für den Aufbau der Fura Training Academy verwenden, um die Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, in Mosambik zu unterstützen. Das Hauptziel ist die Förderung des Zugangs zu qualifizierter Bildung und technischer Ausbildung für die lokale Bevölkerung in verschiedenen Berufszweigen wie Bergbau, Schreinerei, Ingenieurwesen und Landwirtschaft, um ihnen ein nachhaltiges Einkommen zu ermöglichen. www.furagems.com (http://www.furagems.com/)

__________________________________________________________________________________

ÜBER SOTHEBY'S Das 1744 gegründete Unternehmen Sotheby's ist die weltweit führende Adresse für Kunst und Luxus. Sotheby's fördert den Zugang zu und den Besitz von außergewöhnlichen Kunst- und Luxusobjekten durch Auktionen und Sofort-Kauf- Kanäle, einschließlich Privatverkäufe, E-Commerce und Einzelhandel. Unser vertrauenswürdiger globaler Marktplatz wird von einer branchenführenden Technologieplattform und einem Netzwerk von Spezialisten in 40 Ländern und 70 Kategorien unterstützt, zu denen zeitgenössische Kunst, moderne und impressionistische Kunst, Alte Meister, chinesische Kunstwerke, Schmuck, Uhren, Wein und Spirituosen sowie Design, aber auch Sammlerautos und Immobilien gehören. Sotheby's glaubt an die transformative Kraft von Kunst und Kultur und setzt sich dafür ein, unsere Branchen integrativer, nachhaltiger und kooperativer zu machen.

__________________________________________________________________________________

KONTAKT BEI FURA GEMS INC. - FURA KOMMUNIKATION GIANLUCA MAINA | GIANLUCA.MAINA@FURAGEMS.COM (mailto:GIANLUCA.MAINA@FURAGEMS.COM) KONTAKT BEI SOTHEBY'S - KOMMUNIKATION AMANDA BASS | AMANDA.BASS@SOTHEBYS.COM (mailto:AMANDA.BASS@SOTHEBYS.COM) ROSE LOBELSON | ROSE.LOBELSON@SOTHEBYS.COM (mailto:ROSE.LOBELSON@SOTHEBYS.COM) Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1433b00-f614-4216-8a1a- ebaee7e1db31 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4e05397-5511-4677-bf29- 4e2c856d5bd5)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be3a749e-fd1d- 4314-96f3-bc2ca459e829 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be3a749e-fd1d-4314-96f3- bc2ca459e829)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/043e4f2a- 4d71-4e1d-bb1a-12c81313098e (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/043e4f2a-4d71-4e1d-bb1a- 12c81313098e)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/218b163f-19ab-4 d12-b626-fd78c576c57f https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b53cc00-47a3-485e-a7dc- 98bc2812ee4e °