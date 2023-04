US-Anleihen starten mit leichten Kursverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag nach dem verlängerten Wochenende etws tiefer in den Handel gestart. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verlor zuletzt 0,05 Prozent auf 115,23 Punkte zu.

Marktbewegende Konjunkturdaten lagen nicht vor. Im Gegensatz zu den US-Aktienbörsen konnte der Anleihemarkt bereits am Veröffentlichungstag auf den Bericht zum Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten reagieren. Am Freitag hatte die Regierung bekanntgegeben, dass sich dieser auch im März robust entwickelt hat. Das Beschäftigungswachstum befindet sich weiter auf einem hohen Niveau. Die bereits sehr niedrige Arbeitslosenquote ging zurück und das Lohnwachstum beschleunigte sich etwas./he