ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 27 Euro angehoben. Die Aussichten auf Kursverluste der Aktie seien mittlerweile deutlich geschwunden, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus des Essenslieferanten auf zum Verzehr fertige Gerichte (Ready-to-Eat, RTE) sei zudem vielversprechend. Auch sei die Bewertung der Papiere attraktiv. Unter dem Strich habe sich das Risiko-Chance-Verhältnis zum Guten verändert./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 19:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 00:15 / BST

