Bundesregierung pocht auf Weltbank-Reform - Weichenstellung diese Woche möglich

Berlin (Reuters) - Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat vor dem Treffen der Anteilseigner der Weltbank erneut eine ambitionierte Reform der Entwicklungsbank angemahnt.

Sie müsse sich stärker mit grenzüberschreitenden Problemen wie dem Klimawandel beschäftigen, hieß es in einem Dokument der SPD-Politikerin für das Weltbank-Treffen am Mittwoch in Washington. Dafür brauche es einen konkreten und klaren Fahrplan. Die Reform müsse im Herbst verabschiedet werden. "Bisher ist es nicht gelungen, in großem Umfang Privatsektormittel zu mobilisieren. Dies trifft insbesondere auch für die Klimafinanzierung zu", so Schulze. Dem öffentlichen Sektor komme daher eine Schlüsselrolle zu. "Die Weltbank muss hier sehr viel aktiver werden."

Die Bundesregierung hofft auf erste Weichenstellungen für eine Reform noch in dieser Woche. Neben dem Klimawandel soll die Weltbank auch bei der Finanzierung von Maßnahmen gegen Naturzerstörung und zur Eindämmung von Pandemien eine größere Rolle spielen. "Damit können jährlich mehrere Milliarden US-Dollar zusätzlich unter anderem für den Klimaschutz mobilisiert werden", teilte das Entwicklungsministerium in Berlin mit. Kernauftrag der Weltbank ist bislang die Bekämpfung von Armut.

