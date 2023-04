Chinesische Autohändler nehmen im März mehr Fahrzeuge ab

PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Automarkt ist im März auf Händlerebene wieder stärker in Fahrt gekommen. Laut Daten des Herstellerverbandes CAAM (Chinese Association of Automotive Manufacturers) vom Dienstag verkauften die Autobauer im März 2,45 Millionen Fahrzeuge an die Händler und damit 9,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, wie unter anderem rein batteriebetriebenen Autos, nahm um über ein Drittel zu. In den Zahlen des CAAM sind auch Nutzfahrzeuge enthalten.

Die Endkundennachfrage nach Pkw hatte sich im März weniger dynamisch entwickelt als die Verkäufe an Händler. Der Branchenverband PCA (Chinese Passenger Car Association) hatte vergangene Woche laut vorläufigen Zahlen 1,6 Millionen an Kunden ausgelieferte Pkw gemeldet, was in etwa das Vorjahresniveau war.

China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Autohersteller Volkswagen (inklusive Audi und Porsche ), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt./men/zb