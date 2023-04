DAX Ausblick: 15.700 Punkte im Fokus – IWF kürzt Prognosen

Das Frankfurter Börsenbarometer hat sich am Dienstag und damit nach dem langen Osterwochenende wieder an die 15.700-Punkte-Marke heranrobben können. Neben den mit großer Spannung erwarteten US-Inflationszahlen blicken Anleger auf die jüngsten Aussagen des IWF.

Am Nachmittag notiert laut IG-Indikation ein Plus von 55 Punkten bzw. 0,34 Prozent auf der Kurstafel.

Wirtschaft in Deutschland könnte in 2023 schrumpfen – Zugpferde bleiben Indien und China

Wenn es nach dem Internationalen Währungsfonds (IWF) geht, dürfte sich die Weltwirtschaft in diesem Jahr etwas langsamer erholen als zuletzt gedacht. Der IWF kappte seine Schätzungen für 2023 und 2024 am Dienstag um jeweils 0,1 Zähler auf 2,8 und 3,0 Prozent. Vor allem Industriestaaten würden unter dem Krieg in der Ukraine leiden, hieß es. Als Zugpferde fungieren Indien und China, nachdem die Volksrepublik ihre Corona-Restriktionen gelockert hat. Der IWF traut Deutschland demnach kein Wachstum zu.