DAX-FLASH: Dax nimmt Jahreshoch wieder ins Visier

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem langen Osterwochenende stehen die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt auf Kursgewinne. Damit würden sich die Aktien am Dienstag den überwiegend guten Vorgaben von den asiatisch-pazifischen Börsen anschließen. Auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Montag leicht zugelegt, an der Wall Street wurde am Ostermontag gehandelt.

Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsstart etwa 0,6 Prozent höher auf knapp 15 700 Punkte. Damit fehlten dem Leitindex nurmehr ein Viertelprozent für ein weiteres Jahreshoch. Nach Angaben von IG hatte der Index im vorbörslichen Handel kurzzeitig bereits ein Jahreshoch markiert.

Nach den geringen Börsenumsätzen vor dem Osterfest liege der Fokus nun auf der nachösterlichen Woche, schrieb Chart-Analyst Christoph Geyer in einem Morgenkommentar. "Die Saisonalität deutet auf einen weiteren Anstieg hin, die Stimmung scheint eher verhalten zu sein"./bek/men