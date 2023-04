DAX: Ruhiger Handelsstart erwartet

Letzten Meldungen zufolge zum US-Arbeitsmarkt und der dazugehörigen Arbeitslosenquote wurden die Erwartungen weitestgehend bestätigt, insgesamt tendierten die Märkte am Gründonnerstag weiter gen Norden. Entgegen der technischen Erwartungen einer mehrtägigen Korrektur, konnten sich die Aktienmärkte vergleichsweise schnell wieder stabilisieren und strebten wieder im Kollektiv aufwärts.

Jedoch begründet ein positiver Handelstag noch keine endgültige Trendwende, zumal sich die wichtigsten Indizes der Märkte an markanten Widerstandsniveaus aufhalten und durchaus nach Ostern das Potenzial hätten, weiter zurückzusetzen. Sollte jedoch der im Mittwochs-/Donnerstagshandel ausgebildete Boden tatsächlich eine tragfähige Basis für weiter steigende Kurse bilden, wäre dies durchaus als bullisch zu interpretieren.

Für den DAX würde dies bei einem Punktestand von über 15.630 Punkten einen Frontalangriff auf die Jahreshochs bei 15.736 Punkten bedeutet, darüber könnte der Bereich um 15.899 Zählern angesteuert werden.

Ein bärisches Szenario dagegen würde erst unterhalb der Kursmarke von 15.400 Punkten einsetzen, in diesem Fall müssten sich Investoren auf Abschläge auf 15.342 und darunter 15.150 Punkte einstellen. Die Gefahr weiterer Zinsschritte im Mai - insbesondere in den USA - birgt jedoch weiteres Gefahrenpotenzial für die Aktienmärkte!

Erste Wirtschaftsdaten wurden in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu Chinas Verbraucher- und Erzeugerpreisen aus März vorgestellt, Japan schob Daten zu Werkzeugmaschinenaufträgen aus März (vorläufig) hinterher. Der Sentix-Konjunkturindex per April für Gesamteuropa steht um 10:30 Uhr auf der Agenda, zur Mittagsstunde wird der NFIB Small Business Index per März der USA vorgestellt. Um 14:55 Uhr geht es mit Redbook Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche weiter.