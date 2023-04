DAX® - Warten auf frische Signale

Dem zyklischen Hoch auf Wochenschlusskursbasis folgten beim DAX® vier Handelstage in der verkürzten Vorosterwoche, die sich als äußerst wenig volatil erwiesen. Die gesamte Handelsspanne umfasste lediglich 254 Punkte oder etwa 1,6 Prozent. Ein solches Ausmaß und mehr gab es beim deutschen Blue-Chip-Index im März des Öfteren an einem einzigen Tag. Kein Wunder, dass es technisch kaum neue Signale gab. Außer natürlich dem neuen 14-Monat-Hoch 15.736 Punkte. Dieses ging einher mit einer Tageskerze, die konsolidierend zu interpretieren war. Und genau das stellte sich dann ja auch ein. Weiter unangetastet blieb die erste bedeutende Unterstützung: das Gap 15.342/15.425 Zähler, in dem inzwischen auch die 38-Tage-Linie verläuft. Der 55-Tage-Durchschnitt sichert zudem direkt darunter um 15.315 Punkte ab. Solange die Unterstützung hält, besteht kurzfristig die Option, die Aufwärtsbewegung Richtung 16.000er-Marke fortzusetzen. Ein Durchbruch könnte dagegen den Test der 15.000er-Zone provozieren. Und unter dem Zweiwochentief 14.809 Punkte käme eine knapp viermonatige Aufwärtstrendline ins Spiel, welche inzwischen leicht oberhalb der 14.600er-Marke verläuft.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

