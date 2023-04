Einzelhandel im Euro-Raum nach starkem Jahresauftakt im Februar mit Umsatzminus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Einzelhandel im Euro-Raum hat nach einem überraschend guten Start ins Jahr im Februar ein deutliches Umsatzminus eingefahren.

Die Erlöse sanken um 0,8 Prozent zum Vormonat, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Fachleute hatten mit diesem Rückgang gerechnet, nach einem aufwärts revidierten Plus von 0,8 Prozent zu Jahresbeginn. Zunächst war lediglich ein Zuwachs von 0,3 Prozent gemeldet worden. Das Geschäft mit Lebensmitteln, Getränken und Tabak gab von Januar auf Februar um 0,6 Prozent nach. Die Erlöse außerhalb des Nahrungsmittelsektors verringerten sich um 0,7 Prozent. Bei Kraftstoffen ergab sich an den Tankstellen sogar ein Minus von 1,8 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Februar-Umsätze des Einzelhandels um 3,0 Prozent zurück. Experten hatten sogar ein Minus von 3,5 Prozent befürchtet. Binnen Jahresfrist sanken die Erlöse im Versand- und Internethandel besonders deutlich - und zwar um 6,4 Prozent.

