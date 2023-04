EQS-News: Wyden: Starkes Wachstum im Jahr 2022 und weiterer Expansionskurs in 2023

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

Wyden: Starkes Wachstum im Jahr 2022 und weiterer Expansionskurs in 2023 Fünf neue Bankkunden angeschlossen. Gesamtzahl steigt auf zwölf.

Trotz schwierigen Marktumfelds wurde Umsatz um 140 % gesteigert.

Viertes Quartal 2022 war das umsatzstärkste in der bisherigen Firmengeschichte

Auch für 2023 zeichnet sich eine positive Geschäftsentwicklung ab Zürich (CH), 11. April 2023 – Wyden, ein weltweit führender Anbieter von institutioneller Handelstechnologie für digitale Vermögenswerte, zieht ein positives Resümee zu seiner Geschäftsentwicklung im Jahr 2022. Innerhalb des Jahres 2022 wurden fünf weitere Banken an die Plattform von Wyden angeschlossen. Insgesamt nutzen nun 12 Banken die Softwareplattform von Wyden, um ihren Kunden den Handel mit Kryptoassets zu ermöglichen. Dieses Kundenwachstum ging einher mit einem deutlichen Umsatzplus von 140 % gegenüber dem Vorjahr. Dabei stach besonders das vierte Quartal 2022 als das umsatzstärkste in der bisherigen Firmengeschichte heraus. Dieses gute Ergebnis ist gerade vor dem Hintergrund eines schwierigen Marktumfelds für digitale Vermögenswerte, in dem Bitcoin und andere Kryptowährungen deutlich an Wert verloren haben, durchaus bemerkenswert und unterstreicht die Technologieführerschaft der Wyden-Lösung im institutionellen Bereich. Auch auf operativer Ebene konnte Wyden im vergangenen Jahr Zuwachs verzeichnen. So wurden fünf neue Handelsplätze bzw. Service Provider an die Plattform von Wyden angeschlossen: OSL, eine Digital-Asset-Börse aus Hongkong bzw. Singapur, Scrypt aus der Schweiz, die Digital-Assets-Handelsplattform Woorton aus Frankreich, Taurus Digital Exchange aus der Schweiz sowie aus dem Vereinigten Königreich Wintermute und Custody-Dienstleister Copper. Damit beläuft sich aktuell die Anzahl der bei Wyden integrierten Handelsplätze, Custody-, Data- und Kernbankensystem-Provider auf über 50 Stück. Ein besonderer Meilenstein in der Unternehmensentwicklung im vergangenen Jahr war die Partnerschaft mit der renommierten Baader Bank, bei der das Handelssystem von Wyden nun vollumfänglich integriert ist. Über diese White-Label-Lösung können Neo- und Onlinebroker ihren Endkunden entsprechende professionelle Lösungen aus einer Hand für den Handel mit Kryptowährungen unter dem Sicherheitsschirm eines anerkannten und regulierten Partners wie der Baader Bank anbieten. Erster Kunde für diese innovative Lösung war der deutsche Neobroker finanzen.net zero. Auch für 2023 gute Aussichten Auch für 2023 zeichnet sich bei Wyden die Fortsetzung des Wachstumskurses ab. Andy Flury, CEO von Wyden: „Wir freuen uns, dass wir auch in herausfordernden Zeiten wie diesen ein starkes Wachstum in allen Bereichen vorweisen können. Insbesondere nach dem Debakel um FTX, Silvergate und Signature in den USA sehen wir das Potenzial, dass Europa mit seiner Vorreiterrolle im Bereich Kryptoassets noch stärker ins Zentrum rückt. Den europäischen Banken kommt damit eine Schlüsselrolle zu. Diese Entwicklung bestätigt uns in unserer strategischen Ausrichtung. Institutionelle Kunden erkennen immer mehr die Bedeutung eines professionellen Kryptohandels mit banküblichem Cash- und Risikomanagement über unsere integrierte Handelsplattform und regulierte Partner an.“ Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen in Zürich, New York und Singapur. Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io. Kontakt Wirtschaftspresse Deutschland edicto GmbH

