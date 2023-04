Französischer Präsident Macron zu Staatsbesuch in Niederlanden

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ist gemeinsam mit seiner Frau Brigitte zu einem zweitägigen Staatsbesuch in den Niederlanden eingetroffen. Das Paar wurde am Dienstag in Amsterdam vom niederländischen König Willem-Alexander und seiner Frau Máxima empfangen. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten nach 23 Jahren.

Mit Spannung wurde eine Rede Macrons am Nachmittag in Den Haag über die Souveränität Europas erwartet. Am Vortag waren seine Äußerungen zu einer eigenständigen Position der EU im Konflikt zwischen China und den USA zu Taiwan auf Kritik unter anderem in Deutschland gestoßen.

Der französische Präsident wurde mit 42 Salutschüssen eines französischen Marineschiffes sowie von der niederländischen Marine begrüßt und sollte in Amsterdam einen Kranz am Nationaldenkmal für Kriegsopfer niederlegen.

Macron sollte am Nachmittag in Den Haag mit Vertretern des Parlaments zusammenkommen. Am Abend war ein Galadiner im Amsterdamer Königspalast geplant. Am zweiten Tag des Besuches stehen niederländisch-französische Regierungskonsultationen auf der Tagesordnung./ab/DP/jha