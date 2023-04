IWF: Weltwirtschaft erholt sich nur langsam - Deutschland schwächelt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Weltwirtschaft erholt sich angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine und der hohen Inflation nach einer Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) nur sehr langsam. In Deutschland soll die Wirtschaft in diesem Jahr sogar leicht schrumpfen, wie aus der am Dienstag vorgestellten Konjunkturprognose des IWF hervorgeht. Das globale Wachstum werde sich im Vergleich zu 2022 (3,4 Prozent) in diesem Jahr auf 2,8 Prozent verlangsamen.

"Wir treten in eine riskante Phase ein, in der das Wirtschaftswachstum im historischen Vergleich niedrig bleibt und die finanziellen Risiken zugenommen haben, ohne dass die Inflation bereits eine entscheidende Wende genommen hat", schrieb IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas.

Noch im Januar war der IWF von einem weltweiten Wachstum von 2,9 Prozent ausgegangen. Diese Vorhersage wurde nun leicht um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Erst im kommenden Jahr soll es dann wieder etwas aufwärtsgehen - das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll dann um 3 Prozent wachsen.

Auch für Deutschland hat der IWF seine Vorhersage nach unten korrigiert - um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zu Januar. Er rechnet jetzt mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent. Für 2024 sagt der IWF dann wieder ein Wachstum um 1,1 Prozent voraus. Etwas zuversichtlicher hatten sich Anfang April führende deutsche Wirtschaftsinstitute mit Blick auf 2023 gezeigt. Im laufenden Jahr rechneten sie mit einem Mini-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent./nau/DP/jsl