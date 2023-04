Tesla senkt die Preise für teure Modelle um 5.000 USD

Werbung

Der US-Konzern will mit aggressiven Preissenkungen seine Absatzzahlen in die Höhe treiben. Obendrein soll die Expansion durch Investitionen in neue Werke und qualifizierte Mitarbeiter vorangetrieben werden. Skeptisch blicken die Anleger derweil noch auf die Profitabilität des Elektroautobauers.

E-Mobilität als Wachstumstreiber

Tesla gilt als Pionier im Markt für die zukunftsträchtige Elektromobilität. Der Konzern ist bekannt für seine Elektroautos, die aufgrund ihrer hohen Leistung, Effizienz und Reichweite sehr beliebt sind. Das Unternehmen produziert verschiedene Modelle, darunter das Model S, das Model X, das Model 3 und das Model Y. Das Model S, das 2012 eingeführt wurde, war das erste vollelektrische Luxusauto auf dem Markt und hat den Weg für Teslas Erfolg geebnet. Seitdem hat Tesla eine Vielzahl von Elektroautos entwickelt und veröffentlicht, die auf der ganzen Welt gefragt sind. Doch neben Elektroautos hat der Konzern sich auch auf Solaranlagen und Energiespeicherlösungen spezialisiert. Mit seinen innovativen Produkten und seinem Fokus auf Nachhaltigkeit hat Tesla eine starke Präsenz in der Automobilindustrie. Als Wachstumstreiber dürfte auch der Fokus auf die Solarbranche fungieren. So bietet Tesla Solaranlagen und Energiespeicherlösungen an, die es seinen Kunden ermöglichen, ihre eigenen erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen und zu speichern. Diese Lösungen sind besonders wichtig, da die Welt immer mehr auf erneuerbare Energiequellen angewiesen ist, um den Klimawandel zu bekämpfen. Zukunftsträchtig erscheint auch das autonome Fahren. Tesla hat in diesem Bereich eine Reihe von Funktionen entwickelt, die es seinen Autos ermöglichen, selbst zu fahren und sich an verschiedene Straßenbedingungen anzupassen. Obwohl diese Technologie noch in der Entwicklung ist und viele Fragen aufwirft, ist Teslas Engagement für autonomes Fahren ein Beispiel für sein Bestreben, die Automobilindustrie zu verändern und zu verbessern.

Erneute Preissenkungen

Am vergangenen Freitag hat Tesla zum zweiten Mal im laufenden Jahr eine Preissenkung für seine Fahrzeuge angekündigt. Die teureren Modelle S und X sollen um jeweils 5.000 USD günstiger werden. Zudem soll es eine neue Basisversion des Y-Modells geben. Das Fahrzeug könnte man bereits ab 49.900 USD erwerben. Diese Ankündigungen erfolgten, nachdem Tesla bestätigt hatte, dass US-Verbraucher weiterhin Anspruch auf Kaufkredite der US-Regierung in Höhe von 7.500 USD für den Großteil der Model 3/Y-Reihe haben werden. Zuletzt hatte der US-Konzern Mitte Januar eine Preissenkung durchgeführt. Der Anfang der Rabattaktionen hatte in der Volksrepublik China stattgefunden. Dort wurden die Modelle 3 und Y um 13,5 bzw. 10 % verbilligt. Auch in den USA wurden die Preise gesenkt. Dort kam das Model Y zudem für Steuervergünstigungen infrage, was die Verkäufe noch stärker angekurbelt hatte.

Höhere Absatzzahlen – weniger Profitabilität

Konzernchef Elon Musk hatte zuletzt erklärt, auf Profitabilität zugunsten von steigenden Absatzzahlen zu verzichten. Im 1. Quartal seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorquartal nur um 4 % angestiegen. Dennoch konnten die Prognosen für das 1. Quartal übertroffen werden. Der Finanzdienstleister Bloomberg hatte im Vorfeld mit 421.000 Auslieferungen gerechnet. Tatsächlich hat Tesla mit 422.875 Fahrzeugen etwas mehr ausliefern können. Für die Modelle S und X hatte der Musk-Konzern mit 10.695 Stück jedoch vergleichsweise wenig absetzen können. Die Rabattaktion widerspricht der bisherigen Strategie des Autobauers. Im Falle einer hohen Nachfrage sollten die Preise eher erhöht werden. Auch Börsianer hatten sich im Vorfeld Gedanken gemacht und sich um die Profitabilität gesorgt. Musk bleibt aber optimistisch. Im Rahmen einer Telefonkonferenz zum 4. Quartal hatte er erwähnt, dass er erwarte, dass der Konzern in diesem Jahr 1,8 Mio. Fahrzeuge ausliefern könnte.

Expansion soll langfristig Marktanteile sichern

Um langfristig eine führende Rolle im Markt für die Elektromobilität einzunehmen, investiert der Konzern massiv in die Expansion. Belegt wird diese Tendenz u.a. durch den jährlichen Compliance-Bericht, den Tesla beim Economic Development Program von Travis County eingereicht hat. Demnach hat sich die Mitarbeiterzahl des Unternehmens in der Gigafactory in Texas im Jahr 2022 mehr als verdreifacht. Tesla meldete Ende 2022 eine Belegschaft von 12.277 in der Region Austin, gegenüber nur 3.523 im Jahr 2021, und das Unternehmen plant auch die Einstellung von Mitarbeitern in Texas, da es eine Kathodenfabrik in Austin und eine Lithiumraffinerie in Corpus Christi baue. Auch international werden die Investitionen ausgeweitet. So wolle Tesla Medienberichten zufolge eine Fabrik in Shanghai bauen, um das Energiespeicherprodukt Megapack herzustellen. Der Autohersteller von Elon Musk wolle im 3. Quartal den ersten Spatenstich für das Werk setzen und die Produktion im 2. Quartal 2024 aufnehmen. Die neue Fabrik soll wiederum ein riesiges bestehendes Werk in Shanghai ergänzen, welches Elektrofahrzeuge herstellt. Es soll künftig zunächst 10.000 Megapack-Einheiten pro Jahr produzieren, was etwa 40 GW/h Energiespeicher entspricht, die weltweit verkauft werden sollen. Wenn der Plan von Elon Musk aufgeht, dürften sich die Investitionen kurzfristig als Belastungsfaktor für die Gewinnentwicklung erweisen. Langfristig könnten höhere Kapazitäten und qualifiziertes Personal allerdings positive Effekte auf die Margen- und Marktanteilsentwicklungen ausüben.

Stand: 11.04.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion