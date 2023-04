Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor US-Verbraucherpreisen stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Verbraucherpreisen aus den USA hat sich der Dax am Mittwoch stabil gezeigt. Die Börsenentwicklung an der Wall Street stützte, denn dort war der Dow Jones Industrial am Vortag ebenfalls leicht gestiegen. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen allerdings hatten nachgegeben.

Der deutsche Leitindex gewann wenige Minuten nach dem Börsenstart 0,11 Prozent auf 15 672,79 Zähler und bleibt damit in Reichweite der kurz vor Ostern erreichten knapp 15 737 Punkte. Dies ist sein Höchststand seit Januar 2022, den es auf dem Weg in Richtung 16 000 Punkte zu übertreffen gilt. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es Mittwochmorgen um 0,24 Prozent auf 27 515,43 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,06 Prozent auf 4330,65 Punkte nach.

"Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist gut", schrieben die Experten der Helaba. Die Voraussetzungen dafür, dass der Dax Kurs auf die psychologisch wichtige Marke von 16 000 Punkten nehmen könnte, sind ihnen zufolge charttechnisch gesehen vorhanden. "Bleibt zu hoffen, dass die US-Inflation heute nicht auf der Oberseite überrascht und zu einer Forcierung der Zinserwartungen beiträgt", schränkten sie zugleich ein. Die Kernteuerungsrate erwarten sie zwar "unverändert hoch", doch dies sollte angesichts der Schätzungen am Markt nicht überraschen. Die US-Verbraucherpreise für den Monat März werden eine Stunde vor dem dortigen Börsenauftakt veröffentlicht./ck/men