DAX® - 52-Wochen-Hoch jetzt auch auf Tagesschlusskursbasis

Freundlich, aber erneut mit sehr geringer Volatilität begann die ebenfalls verkürzte nachösterliche Handelswoche für den DAX®. Die Handelsspanne erreichte gerade einmal 101 Punkte, wobei die höchsten Kurse recht früh am Tag, die niedrigsten dagegen gegen Handelsende erreicht wurden. Und doch gab es etwas bemerkenswertes: auf Tagesschlusskursbasis wurde ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. In den Wochen zuvor hatte es solche bereits auf Wochenschlusskursbasis und Intraday-Basis gegeben. Der Hausse-Modus wurde damit erneut untermauert. Damit besteht auch kurzfristig die Option, die Aufwärtsbewegung Richtung 16.000er-Marke fortzusetzen und in der Folge dann auch gen Allzeithoch 16.290 Punkte fortzusetzen. Und keine Gefahr bestand bisher auch für die erste bedeutende Unterstützung: das von der 38-Tage-Linie verstärkte Gap bei 15.342/15.425 Zählern. Beinahe dort ist inzwischen auch der 55-Tage-Durchschnitt angekommen. Ein Durchbruch könnte einen Test der 15.000er-Zone auslösen. Unter dem Zweiwochentief bei 14.809 Punkten käme eine knapp viermonatige Aufwärtstrendline ins Spiel, welche um 14.630 Punkte verläuft.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.