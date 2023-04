Devisen: Eurokurs legt vor US-Inflationsdaten weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0927 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0905 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte wie bereits am Vortag von einer Kursschwäche des US-Dollar. Vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA machen die Anleger einen Bogen um die amerikanische Währung. Am Nachmittag stehen die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten auf dem Programm, die für die weitere Geldpolitik von großer Bedeutung sind.

Am Markt wird erwartet, dass sich die Inflation in den USA im März erneut abgeschwächt hat. Analysten rechnen mit einer Inflationsrate von 5,1 Prozent, nachdem sie im Februar bei 6,0 Prozent gelegen hatte. Ein Rückgang der Inflation könnte ein Hinweis darauf sein, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht mehr so weit anhebt wie bisher gedacht, was den Dollar belastet./jkr/men