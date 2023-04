EQS-News: GBC AG: 35. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz vom 3. bis 4. Mai 2023 // Jetzt noch bis 26. April 2023 anmelden // Buchung von 1on1s bis 18. April 2023 möglich

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

GBC AG: 35. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz vom 3. bis 4. Mai 2023 // Jetzt noch bis 26. April 2023 anmelden // Buchung von 1on1s bis 18. April 2023 möglich



12.04.2023 / 10:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Augsburg, 12. April 2023 Die zweitätige 35. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird im geplanten Zeitraum vom 3. bis 4. Mai 2023 als Präsenzveranstaltung im The Charles Hotel – Rocco Forte in München stattfinden. Wir freuen uns, dass wir Ihnen auch dieses Mal über 50 Gesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich vorstellen können. Sie können sich bis spätestens 26. April 2023 ausschließlich unter www.mkk-konferenz.de für die Veranstaltung anmelden. 1on1 Wünsche nehmen wir gerne noch bis 18. April 2023 entgegen (Investors and Press only)

Falls Sie sich bereits zur 35. MKK registriert haben, können Sie Falls Sie sich bereits zur 35. MKK registriert haben, können Sie HIER bzw. per Mail an konferenz@gbc-ag.de (zusätzliche) Einzelgespräche mit Nennung der Gesellschaft(en) buchen. Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften finden Sie unter www.mkk-konferenz.de. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Eventmanagement GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg Tel.: +49 821 241133-49/44 Mobil: +49 176 151434-31/44

Mail: konferenz@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de + + + + + Besuchen Sie uns auch auf: www.mkk-konferenz.de + + + + +

--------------------------------------------------------------------------

12.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com