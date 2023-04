Ethereum Kurs: US-Teuerung bei 5,0 Prozent – 2.000-Dollar-Marke im Blick

Für eine Ether-Einheit müssen Anleger weiterhin über 1.900 Dollar auf den Tisch legen. Damit befindet sich nach wie vor die psychologische 2.000-Dollar-Marke in Schlagdistanz. Ein nachlassender Preisdruck in den USA könnte Börsianer in Bezug auf die Ausgestaltung der zukünftigen US-Geldpolitik nun zuversichtlicher stimmen.

US-Inflation fällt in März auf 5,0 Prozent zurück – geldpolitischer Gegenwind könnte nachlassen

Die US-Teuerung hat im März mit 5,0 Prozent weiter nachgelassen. Unterboten wurden damit die Erwartungen in Höhe von 5,2 Prozent und nicht zuletzt der Vormonatswert in Höhe von 6,0 Prozent. Rückläufige Teuerungsdaten geben der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) weniger Argumente an die Hand, um das Tempo im Zinserhöhungszyklus zu forcieren. In diesem Kontext verlieren die globalen Inflations- und Zinssorgen an Dynamik.