GNW-Adhoc: Aufruf zur Nominierung: Global Citizen Award® 2023

^LONDON, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die führende internationale Beratungsfirma für Aufenthalt und Staatsbürgerschaft, Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/), freut sich, in Partnerschaft mit der Schweizer gemeinnützigen humanitären Andan Foundation (https://www.andan.org/) den Aufruf zur Nominierung für den Global Citizen Award (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social- responsibility/global-citizen-award) 2023 bekanntzugeben. Der 2014 ins Leben gerufene Global Citizen Award ist eine Auszeichnung für bemerkenswerte Persönlichkeiten, die sich für eine der globalen Herausforderungen einsetzen, denen sich die Menschheit heute gegenübersieht - Herausforderungen, die über nationale Grenzen hinausgehen und nicht von einem Land allein gelöst werden können. Der Preisträger 2023 wird von einem angesehenen, unabhängigen Komitee (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social- responsibility/global-citizen-award/committee) ausgewählt und auf der Global Citizen Award-Zeremonie geehrt, dem abschließenden Event der jährlichen Henley & Partners Global Citizenship Conference (https://www.henleyglobal.com/events/17th-global-citizenship-conference), die dieses Jahr vom 9. bis 10. November in Dubai stattfindet. Der Vorsitzende von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation, Dr. Christian H. Kaelin (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/christian-h- kalin), sagt, dass die Arbeit des Preisträgers eine positive Auswirkung auf das Leben gefährdeter sozialer Gruppen haben muss, insbesondere in Verbindung mit migrationsbezogenen Themen. ?Der Global Citizen Award steht weltweit denjenigen offen, die in einem Bereich tätig sind, der in direktem Zusammenhang mit den Themen steht, die sie beeinflussen wollen, und schließt politische Persönlichkeiten, Meinungsführer und Prominente aus. Das Komitee sucht nach bemerkenswerten und inspirierenden Persönlichkeiten, die Visionen, Mut und Innovation zeigen, um den globalen Wandel voranzutreiben, und deren Handlungen und Ansichten zu einer gerechteren, friedlicheren, vernetzten und toleranteren Welt beitragen." Das Auswahlverfahren ist vertraulich und basiert auf einer Mehrheitsentscheidung des Preiskomitees. Der Preis selbst besteht aus einer individuell gefertigten Skulpturmedaille (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate-social- responsibility/global-citizen-award/medal), die von dem führenden italienischen Künstler Antonio Nocera entworfen wurde, einer vom Vorsitzenden des Global Citizen Award Committee unterzeichneten Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von 20.000 USD, mit dem die humanitären Bemühungen des Preisträgers unterstützt werden. Darüber hinaus verpflichtet sich Henley & Partners, ein Jahr lang eng mit dem Preisträger zusammenzuarbeiten, seiner Arbeit eine Plattform zu geben und das ausgewählte Projekt über das Netzwerk der Firma mit mehr als 40 Büros weltweit zu unterstützen. Seit seiner Gründung hat der Global Citizen Award viele bemerkenswerte Persönlichkeiten geehrt (https://www.henleyglobal.com/philanthropy/corporate- social-responsibility/global-citizen-award/previous-laureates). Der erste Preisträger war der deutsche Unternehmer Harald Höppner, der das humanitäre Flüchtlingshilfeprojekt Sea Watch (https://sea-watch.org/) ins Leben gerufen hat. Weitere Empfänger waren Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer der Gift of the Givers Foundation (https://giftofthegivers.org/), Afrikas größter Katastrophenhilfsorganisation, und Monique Morrow, Mitbegründerin von The Humanized Internet (https://thehumanizedinternet.com/), einem digitalen Identitätsprojekt, das den geschätzten 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt, die ihre legale Identität nicht nachweisen können, Hoffnung geben soll. Diep Vuong, Mitbegründerin und Präsidentin der Pacific Links Foundation (https://pacificlinks.org/), wurde für ihre Arbeit in Südostasien ausgezeichnet, wo sie sich für die Rechte der durch Menschenhandel Versklavten einsetzt, und Prof. Dr. Padraig O'Malley (https://www.umb.edu/moakley/about/padraig_omalley) erhielt seinen Global Citizen Award in Anerkennung seiner Arbeit zur Konfliktlösung und Versöhnung in Nordirland, Südafrika sowie dem Irak. Zur Geschichte und Bedeutung des Preises sagt Dr. Kaelin, dass die Ideale der globalen Bürgerschaft zu den Gründungsprinzipien von Henley & Partners gehören und dass die Firma durch ihre Partnerschaft mit der Andan Foundation in der Lage ist, diejenigen Bürger zu unterstützen, die durch Kriege, Konflikte und den Klimawandel vertrieben wurden. ?Alle Preisträger des Global Citizen Award haben uns mit ihrer Bereitschaft zum Handeln inspiriert, um ein Problem anzugehen, das viele für zu groß halten, um es zu lösen. Die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, gehen über die Familie, den Stamm, das Dorf und die Nation hinaus. Es ist wichtiger denn je, dass wir tun, was wir können, um diejenigen zu unterstützen, die an Initiativen arbeiten, die das Leben von bedürftigen Menschen auf der ganzen Welt direkt verändern." Die Nominierungen schließen am Freitag, 30. Juni 2023. Für weitere Informationen zur Einreichung Ihrer Nominierung kontaktieren Sie bitte Tina Savic unter tina.savic@andan.org (mailto:tina.savic@andan.org) Über die Andan Foundation Die Andan Foundation (https://www.andan.org/) ist eine gemeinnützige humanitäre Stiftung mit Sitz in der Schweiz. Sie wird von der Schweizerischen Eidgenössischen Stiftungsaufsichtsbehörde (https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/eidgenoessische- stiftungsaufsicht.html) reguliert und jährlich von der BDO (https://www.bdo.ch/) geprüft. Andan leitet privatwirtschaftliche Initiativen zur Unterstützung von Familien, die aufgrund von Krieg, internen Konflikten und Klimawandel aus ihrer Heimat fliehen. Die Stiftung identifiziert und entwickelt innovative, nachhaltige Lösungen, die die Selbstständigkeit der Flüchtlinge fördern, ihre Widerstandsfähigkeit stärken und ihre Integration in ihren neuen Ländern unterstützen. Andan priorisiert Projekte, die die wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Möglichkeiten sowohl für die Flüchtlingsbevölkerung als auch für die Gemeinden, die sie aufnehmen, erweitern. Andan erleichtert und fördert Partnerschaften zwischen dem privaten Sektor und UN-Organisationen, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und akademischen Einrichtungen, die sich mit Flüchtlingen sowie Migranten beschäftigen. Das wichtigste, langfristige Projekt von Andan ist die Andan Global City (https://www.andan.org/global-city), die unseren Umgang mit der wachsenden globalen Flüchtlings- und Migrationskrise völlig umgestalten und reformieren wird. https://www.andan.org/ Über Henley & Partners Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/) ist der weltweit führende Anbieter von Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsdienstleistungen durch Investitionen. Jedes Jahr verlassen sich Hunderte von vermögenden Personen und ihre Berater auf unser Fachwissen und unsere Erfahrung in diesem Bereich. Die hochqualifizierten Fachleute des Unternehmens arbeiten als Team in über 40 Büros weltweit zusammen. Das Konzept der Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung wurde in den 1990er Jahren von Henley & Partners entwickelt. Im Zuge der Globalisierung sind Aufenthalt und Staatsbürgerschaft zu Themen von großem Interesse für die wachsende Zahl international mobiler Unternehmer und Investoren geworden, die wir jeden Tag mit Stolz betreuen. Die Firma betreibt auch eine führende Regierungsberatungspraxis, die mehr als 10 Milliarden USD an ausländischen Direktinvestitionen beschafft hat. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von Regierungen und war an der strategischen Beratung sowie an der Konzeption, dem Aufbau und dem Betrieb der erfolgreichsten Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogramme der Welt beteiligt. https://www.henleyglobal.com (https://www.henleyglobal.com/) Medienkontakt Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Sarah Nicklin Group Head of Public Relations sarah.nicklin@henleyglobal.com Mobil: +27 72 464 8965 °