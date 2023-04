GNW-Adhoc: IBFD freut sich, die nächste kostenlose Veranstaltung anzukündigen: International Taxation: What Role for the UN? (Internationale Besteuerung: Welche Rolle spielen die Vereinten Nationen?)

^AMSTERDAM, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diese erhabene Veranstaltung wird

eine Reihe wichtiger Themen umfassen, darunter einen Vortrag über Souveränität und ihren Stellenwert im internationalen Steuerwesen, eine technische Podiumsdiskussion anlässlich des 15-jährigen Bestehens des World Tax Journal und eine Präsentation der wichtigsten Ergebnisse des Jahresberichts 2022 des Observatory on the Protection of Taxpayers' Rights (OPTR). Einer der vielen Höhepunkte wird die Bekanntgabe des Gewinners des 9. Frans Vanistendael Award sein, mit dem herausragende Leistungen in der internationalen Steuerforschung gewürdigt werden. Die Veranstaltung verspricht, Akademikern im Bereich des internationalen Steuerwesens eine wertvolle Gelegenheit zu bieten, sich mit führenden Experten auf diesem Gebiet auszutauschen und sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Der Vorsitzende von IBFD Academic, Pasquale Pistone, kommentierte die Veranstaltung so: ?Wir freuen uns, dass wir eine hochkarätige Gruppe von Experten zusammenbringen, um die wichtigsten Themen im Bereich der internationalen Besteuerung zu diskutieren. Unser hybrides Veranstaltungsformat wird einen dynamischen Gedankenaustausch zwischen den persönlichen und den Online-Teilnehmenden ermöglichen, und wir freuen uns auf eine anregende und produktive Diskussion." Die Plätze für die persönliche Teilnahme sind auf 30 Personen begrenzt, so dass diejenigen, die persönlich teilnehmen möchten, sich frühzeitig anmelden sollten, um sich ihren Platz zu sichern. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für die Veranstaltung anzumelden, finden Sie auf der IBFD-Veranstaltungsseite (https://www.ibfd.org/events/international-taxation-what-role-un). Wir freuen uns, Sie am 12. Mai begrüßen zu dürfen. Kontaktinformationen: Phil Windus, Senior Marketing Coordinator: p.windus@ibfd.org (mailto:p.windus@ibfd.org). Über IBFD IBFD (http://www.ibfd.org) ist ein führender internationaler Anbieter grenzüberschreitender Steuerexpertise mit langjähriger Erfahrung bei der Unterstützung und Mitwirkung in der Steuerforschung und bei wissenschaftlichen Tätigkeiten. In seiner Eigenschaft als unabhängige Stiftung nutzt das IBFD sein globales Netzwerk aus Steuerfachleuten und sein Knowledge Centre, um Dienstleistungen für Fortune 500-Unternehmen, Regierungen, internationale Beratungsfirmen und Steuerberater anzubieten. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3be68b17-36db-40ee-b9bf- bc2d5888c005/de °