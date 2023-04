Heute um 17 Uhr: Sonne und Wind – Welche Aktien profitieren könnten

Im heutigen Stream wird Salah-Bouhmidi zusammen mit aktienlust diskutieren, welche Unternehmen von den Milliarden-Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland und den USA profitieren werden.

Die letzten Atomkraftwerke gehen in Kürze vom deutschen Netz. Zwar greift man vorübergehend auf Kohlestrom zurück, um den Energiebedarf hierzulande auch in den kommenden Monaten und Jahren zu sichern, doch ganz oben auf der Agenda unserer Regierung steht der massive Ausbau erneuerbarer Energien. Auf Strom aus Wind und Sonne setzt aber nicht nur Deutschland. In den USA wurde der sogenannte „Inflation Reduction Act“ verabschiedet, der ebenfalls den Ausbau von Solar- und Windenergie massiv vorantreiben soll. Über 300 Mrd. Dollar lassen sich die USA dieses Projekt kosten. Doch welche Unternehmen werden von den Milliarden-Investitionen profitieren?