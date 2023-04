Pressestimme: 'Volksstimme' zu Debatte um Macron-Äußerungen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Debatte um Macron-Äußerungen:

"Macron der Spalter - tönt es nach dessen geäußerter Taiwan-Distanz empört aus Deutschland. Sicher ist es kontraproduktiv für den Westen, derart vor China zu kriechen. Mit seiner "Europa first"-Idee ist Emmanuel Macron aber schon 2017 ins Amt gestürmt. Frankreichs Präsident hat daran immer festgehalten. Sein Zitat von der "hirntoten Nato" ist legendär, auch wenn es von der Realität eingeholt wurde. Aus dem US-treuen Deutschland ist Macron beim Projekt eines starken Europas als unabhängiger Kraft stets unverständliches Misstrauen entgegengeschlagen. Nicht erst bei Kanzler Scholz, auch bei Vorgängerin Angela. Dabei könnte der Schulterschluss nach der russischen Invasion in der Ukraine genutzt werden, um Europa stärker als eigenständige Macht zu positionieren. Macrons Eigennutz ist freilich unübersehbar. Der Kampf um die Rentenreform überlagert in Frankreich derzeit alles. Darum sucht er sein Heil in den Europa-Visionen./yyzz/DP/he