Taiwans Vizepräsident will Nachfolger von Präsidentin Tsai werden

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwans Vizepräsident Lai Ching-te will Nachfolger von Präsidentin Tsai Ing-wen werden. Die regierende Fortschrittspartei (DPP) nominierte den 63-Jährigen am Mittwoch als Kandidaten für die Wahl im kommenden Jahr. Präsidentin Tsai Ing-wen kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Als möglicher Herausforderer von der chinafreundlichen Kuomintang-Partei ist der heutige Bürgermeister von Neu-Taipeh, Hou Yu-ih, im Gespräch. Dem 66-Jährigen werden die besten Chancen für eine Nominierung der Nationalpartei nachgesagt. Die Taiwaner werden am 13. Januar 2024 zur Wahl gerufen.

Die Wahl könnte auch Auswirkungen auf das komplizierte Verhältnis zu China haben. Seit dem Amtsantritt von Tsai Ing-wen 2016 hatte die chinesische Führung die Kommunikation mit Taiwan eingestellt, weil die Präsidentin auf Distanz zu Peking gegangen ist. Ihr heutiger Vizepräsident verspricht einen ähnlichen Kurs gegenüber der Volksrepublik. "In Wirklichkeit ist Taiwan bereits ein souveränes, unabhängiges Land und muss seine Unabhängigkeit nicht anderweitig erklären", sagte Lai Ching-te bei einer Pressekonferenz in Taipeh.

Die Spannungen mit China über Taiwan haben jüngst zugenommen. Peking betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Taiwan hat allerdings seit mehr als 70 Jahren eine unabhängige Regierung. Als Reaktion auf die Visite von Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA und ihr Treffen mit dem Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses, Kevin McCarthy, hatte China bis Montag dreitägige Großmanöver abgehalten, um den militärischen Druck zu erhöhen./lw/DP/men