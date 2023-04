Villeroy (EZB) - Inflation droht sich zu verfestigen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Die Inflation in der Euro-Zone droht sich nach Darstellung von Frankreichs Zentralbankchef Francois Villeroy de Galhau zu verfestigen.

Sie "hat sich ausgeweitet und ist hartnäckiger", sagte er am Dienstag. "Wir bei der EZB gehen jetzt von einem 'Sprint' zu einem 'Langstreckenrennen' über." Für die nächsten Zins-Entscheidungen seien unter anderem die Inflationsaussichten die wichtigsten Faktoren. Die EZB hat im Kampf gegen die Inflation seit Juli die Zinsen sechs Mal in Folge hochgesetzt, zuletzt Mitte März um 0,50 Prozentpunkte. Für die Zins-Sitzung am 4. Mai wird mit einer Anhebung um weitere 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Ein nochmaliger Schritt dieser Größe wird im Sommer erwartet.

