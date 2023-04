Bitcoin Kurs hält sich über 30.000-Dollar-Marke – das ist nun wichtig

Das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset Bitcoin kann sich auch am Donnerstag über der psychologischen 30.000-Dollar-Marke behaupten. Vor allem aus psychologischen Gesichtspunkten dürfte die jüngste Eroberung besagter Marke bedeutend sein. Übergeordnet könnten Anleger nun die 35.000-Dollar-Marke ansteuern.

Die Aussicht darauf, dass das Tempo im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) schon bald an Dynamik verlieren könnte, spielt Krypto-Werten wie Bitcoin weiter in die Karten.

Inflation in den USA weiter rückläufig – Zinssenkungsfantasien erhalten neue Nahrung

Rückläufige Teuerungsdaten in den USA haben Bitcoin und Co auch am Donnerstag weiter beflügelt. Bereits am Mittwochnachmittag wurden neue Inflationsdaten für die Vereinigten Staaten publik. Mit 5,0 Prozent lag der Preisdruck deutlich unter den Erwartungen von 5,2 Prozent und ebenfalls unter dem Vormonatswert in Höhe von 6,0 Prozent.

Die Kernrate der Inflation präsentiert sich mit 5,6 Prozent allerdings weiterhin hartnäckig.