DAX Ausblick: Deutsche Inflation fällt auf 7,4 Prozent – US-Geldpolitik bleibt Dauerbrenner

Der Deutschland 40 (DAX 40) tritt am Donnerstag und damit einen Tag nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten zunächst auf der Stelle. Mit rund 15.690 Zählern notiert das heimische Börsenbarometer damit allerdings nur knapp unter der technischen Marke von 15.700 Punkten. Indes dürfte der Beginn der US-Berichtssaison seine Schatten vorauswerfen.

Deutsche Inflation fällt auf 7,4 Prozent – Anleger atmen zunächst auf

Die Inflation in Deutschland ist im März auf den tiefsten Stand seit August 2022 gefallen. Günstigere Benzin- und Heizölpreise drücken die Teuerung auf 7,4 Prozent, wie das zuständige Statistikamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.

Allerdings werden die Energiekosten mittlerweile mit erhöhten Preisen seit Ausbruch des Ukraine-Russland-Konflikts verglichen.

Im Januar und Februar lag der Preisdruck noch bei 8,7 Prozent. „Für die privaten Haushalte fielen im März die erneut höheren Preise für Nahrungsmittel besonders ins Gewicht“, hieß es aus den Reihen des Bundesamtes. Der Nahrungsmittelsektor verteuerte sich im Mittel um 22,3 Prozent per Jahresmonatsvergleich und damit stärker als im Februar (21,8 Prozent). Energie kostete 3,5 Prozent mehr als noch vor einem Jahr – nach rund 19 Prozent im Februar, welche allerdings auf sogenannte Basiseffekte zurückzuführen sind.

In den USA lagen die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel im März bei 5,0 Prozent und damit deutlich unter dem Vormonatswert von 6 Prozent. Die sogenannte Kernrate der Inflation zeigte sich mit 5,6 Prozent allerdings weiterhin äußerst hartnäckig.