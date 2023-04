EQS-News: The Motley Fool Deutschland wird zu Aktienwelt360

Emittent / Herausgeber: Aktienwelt360 GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

The Motley Fool Deutschland wird zu Aktienwelt360



13.04.2023 / 11:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



The Motley Fool Deutschland wird zu Aktienwelt360 Die Aktienwelt360 Holding GmbH gibt bekannt, am 3. Januar 2023 100 % der Anteile an der The Motley Fool GmbH erworben zu haben. Firma und Marke der erworbenen Gesellschaft werden im Zuge des Eigentümer- und Managementwechsels zu Aktienwelt360. Die Käufergesellschaft befindet sich im Besitz von Privatanlegern und langjährigen Autoren des erworbenen Unternehmens. Die Aktienwelt360 GmbH publiziert täglich kostenfreie Inhalte rund um die Themen Aktien und Geldanlage auf www.aktienwelt360.de sowie in gängigen sozialen Medien. Das Unternehmen bietet überdies bezahlte Börsenbriefe an, in denen regelmäßig ausführlich recherchierte Aktienempfehlungen veröffentlicht werden. Das Unternehmen steht für eine Philosophie des langfristigen und unternehmensorientierten Investierens. Die bestehenden Geschäftsaktivitäten und Börsenbriefe werden nahtlos fortgeführt. Als Geschäftsführer wurde Christoph Gössel bestellt, der seit 2018 für die heutige Aktienwelt360 GmbH als freiberuflicher Investmentanalyst Beiträge verfasst hat. Neuer Chefredakteur ist Vincent Uhr, der seit 2016 in derselben Funktion für die Gesellschaft tätig war. Chefanalyst für die Börsenbriefe ist der Wirtschaftsingenieur und frühere Fondsmanager Florian König. (oben, von links: Caio Reimertshofer, Stefan Naerger, Henning Lindhoff, Vincent Uhr, Hendrik Vanheiden, Peter Roegner; unten, von links: Marcel König, Florian König, Christoph Gössel, Lotfi Doukali) Christoph Gössel sagte: „Unser Ziel ist es, die Aktienwelt360 zu einer zentralen Informationsquelle in der Vermögensanlage möglichst vieler Menschen zu machen, Kunden und Lesern zu cleveren, langfristigen Aktieninvestments zu verhelfen und die Aktionärskultur im deutschsprachigen Raum nachhaltig zu stärken.”



Florian König ergänzte: „Bei der Aktienwelt360 wird langfristiges, unternehmensorientiertes Investieren gelebt. Das hat mich überzeugt, die Herausforderung anzunehmen. Mit guter und seriöser Arbeit wollen wir die Aktienkultur in den DACH-Ländern weiterentwickeln.” Verkäuferin war eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Medienkonzerns im Bereich privater Finanzen und Investitionen The Motley Fool. Der Konzern zieht sich mit dem Schritt aus dem deutschsprachigen Raum zurück. Über die Modalitäten der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Aktienwelt360 GmbH

Mühlenstr. 8a

14167 Berlin

Ansprechpartner: Christoph Gössel

presse@aktienwelt360.de

01512/8722071

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.