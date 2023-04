GNW-Adhoc: Ocutrx erwirbt Unternehmen mit 25-jähriger Erfahrung in der Herstellung von FDA-konformen und hochzuverlässigen Produkten zur Erweiterung seiner Kapazitäten im Bereich Medizinprodukte

^IRVINE, Kalifornien, und COLORADO SPRINGS, Colorado, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ocutrx Technologies, ein globales Technologieunternehmen, das revolutionäre medizinische Geräte mit Augmented Reality (AR), Extended Reality (XR) und künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, gibt heute die strategische Übernahme von Spectrum Advanced Manufacturing Technologies, Inc. bekannt, einem in Colorado ansässigen Unternehmen für Elektronikfertigung und Montage. Mit dieser Übernahme verfügt das konsolidierte Unternehmen Oxutrx_Spectrum nun über sieben (7) Prozesslinien, einschließlich ISO-Optik-Laborkapazitäten, die medizinische, kommerzielle und staatliche Einrichtungen bedienen. Spectrum ist bekannt für die Bereitstellung von hochzuverlässiger Hardware und die Unterstützung bei der Einführung neuer Produkte für seinen vielfältigen Kundenstamm entlang der Colorado Front Range. Das Unternehmen kann auf eine über 25-jährige Erfahrung im Bereich Qualität für zahlreiche Verteidigungs-, NASA- und kommerzielle Raumfahrtprogramme zurückblicken. Spectrum bietet auch Mikroelektronik, Verdrahtung und Verkabelung sowie Montage für viele Fortune- 500-Auftragnehmerunternehmen für das Verteidigungsministerium und die Luft- und Raumfahrt an. Diese Übernahme eines Mid-Cap-Unternehmens wird die Bemühungen von Ocutrx unterstützen, seine Lieferkette wieder mehr auf die USA zu konzentrieren und die Infrastruktur von Spectrum zu nutzen, um innovative Geräte wie die medizinischen Headsets der OcuLenzTM AR/XR-Reihen in Übereinstimmung mit den FDA-Standards auf amerikanischem Boden zu produzieren. Ocutrx wird auch mit den Fortune-500-Kunden von Spectrum wie Lockheed-Martin, Raytheon, Honeywell, Northrop Grumman, Honeybee Robotics, Barber-Nichols und der NASA zusammenarbeiten und so Wachstumschancen in neuen, nicht-medizinischen Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Robotik, 5G, 5G-MEC, Automotive, Gaming und den AR/XR- Verteidigungsmärkten eröffnen. Ocutrx, ein Tier-1-Kunde von Qualcomm®, nutzt die neuesten AR-, Virtual-Reality- und KI-Headset-Technologien mit den Qualcomm XR-2-Chipsätzen, um seine bahnbrechenden AR-Geräte für das Gesundheitswesen und andere Branchen zu entwickeln. Zu den Produkten gehören das OcuLenz AR-Headset, das die Erfahrung von Menschen mit altersbedingter Makuladegeneration verbessert, und das OR-Bot Surgical Visualization Theatre® mit den ORLenz® AR/XR Surgery-Headsets, die die Ergonomie und Visualisierung für Chirurgen aller Fachrichtungen verbessern. Mit der Übernahme von Spectrum beabsichtigt Ocutrx, die Anwendungen seiner Produkte innerhalb und außerhalb des medizinischen Bereichs zu erweitern und die AR- Integration weltweit zu fördern. Ocutrx stellt sein OR-Bot 4900D Surgery Visualization Theatre von 14. bis 17. April auf dem Frankfurt Retina Meeting 2023 (https://www.eckardt-frankfurt.de/) in Frankfurt, Deutschland, vor. ?Die Übernahme eines Unternehmens mit positivem Umsatz und EBITDA, das in der Lage ist, unsere OR-Bot 3D Surgery Visualization Theatres und AR-Headsets in Übereinstimmung mit den FDA-, CE- und MDR-Standards zu bauen, ist für uns ein großer Meilenstein bei der Kontrolle unseres Wachstums und im Gesundheitswesen allgemein. Es ist auch ein Quantensprung, neue 3D-Visualisierungs- und KI-Tools für Chirurgen im Operationssaal anzubieten." Michael A. H. Freeman, CEO von Ocutrx, sagte: ?Und die Tatsache, dass das US-amerikanische Verteidigungsministerium und Fortune-500-Unternehmen immer mehr nach AR/XR- und KI-Lösungen suchen, macht diese Geschäftskombination zu einer einzigartigen Chance." Der globale Markt für Augmented Reality (https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/augmented-reality-market) wird laut dem neuesten Bericht von Grand View Research, Inc. bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 597,54 Mrd. USD erreichen und von 2022 bis 2030 mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 40,9 % wachsen. Das Wachstum des Marktes ist auf die zunehmende Verbreitung der Augmented Reality (AR)- Technologie in verschiedenen Endnutzungsindustrien und Branchen zurückzuführen, unter anderem in der Automobilindustrie, im Gesundheitswesen und im Bildungswesen. ?Die intensiven Beziehungen von Spectrum zu Branchenführern werden Ocutrx Zugang zu Programmen und Geschäftsmetriken innerhalb und außerhalb des Bereichs der medizinischen Geräte verschaffen und es Ocutrx ermöglichen, seine Produktanwendungen zu erweitern und AR weiter in globale Branchen zu integrieren", so Jim Gatzimas, der die Rolle des Chief Business Development Officer für die konsolidierten Unternehmen innehat und die Niederlassung des Unternehmens an der Ostküste (Boston) leitet, ?während dies Spectrum auch in die Lage versetzt, die Marktanforderungen zu erfüllen und die Technologieentwicklung voranzutreiben, um den langfristigen Erfolg zu sichern." Der Gründer und derzeitige CEO von Spectrum, Jeff Riggs, bleibt als Minderheitsgesellschafter bei Ocutrx und wird für einige Jahre weiterhin CEO von Spectrum sein, um Ocutrx und Spectrum eine vollständige Integration zu ermöglichen. ?Die sich ergänzenden Talente von Ocutrx und Spectrum AMT werden einen optimierten und integrierten Zyklus für die Entwicklung neuer Produkte ermöglichen, um Qualitätsprodukte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen", so Riggs. ?Die Führung und die Mitarbeiter von Spectrum AMT bleiben unserer Kernkompetenz verpflichtet, unseren geschätzten Kunden eine agile Fertigungsunterstützung zu bieten." Sage Consulting and Wealth Preservation, Inc. fungiert als Verwaltungsstelle für die Darlehensfazilität, die von den einzelnen Darlehensgebern und den Family Officers, die die Transaktionsfinanzierung bereitgestellt haben, finanziert wird. Ein Team von Howard & Howard Attorneys PLLC (https://howardandhoward.com/) fungierte als Übernahmeberater für Ocutrx. Das Team bestand aus: Author O. Rogers, Christopher Warburton, Bryan Clark und Gary Peters. Seaton Curran war als Anwalt für die Bereiche geistiges Eigentum und Patente tätig. Howard & Howard wurde vor über 153 Jahren gegründet und ist eine national und international tätige Wirtschaftskanzlei mit umfassendem Service. Sie erbringt juristische Dienstleistungen für Unternehmen und Geschäftsinhaber. Withers Bergman LLP (https://www.withersworldwide.com/en-gb) hat die Verwaltungsstelle im Zusammenhang mit der Finanzierungstransaktion beraten. Über Ocutrx: Ocutrx hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, ein Forschungs- und Entwicklungslabor in Oklahoma und eine Produktionsstätte in Colorado Springs. Ocutrx ist ein neuartiges medizinisches Produktionsunternehmen, das sich auf Innovationen im Bereich der 3D-Visualisierung, einschließlich Augmented Reality/Extended Reality (AR/XR)-Headsets, Robotik und minimal-invasive chirurgische Instrumente konzentriert. Das Unternehmen hat mit den OcuLenzTM und ORLenz® AR-Headsets Pionierarbeit geleistet, die die leichtesten Headsets mit dem größten Sichtfeld auf dem Markt sind. Außerdem wurde das vollständig digitale OR-Bot® 3D-Chirurgie-Visualisierungssystem für Operationssäle im Gesundheitswesen eingeführt. Ocutrx hat 8 Patente für seine einzigartige AR/XR Optical Engine und 16 Patente für seine zahlreichen medizinischen und OP- Produkte. In einer Zeit, in der sich neue Visualisierungstechniken weltweit in der Medizin und in der Chirurgie durchsetzen, entwickelt Ocutrx eindrucksvolle, revolutionäre Visualisierungsprodukte für die medizinische Verwendung durch Patienten und Ärzte. Weitere Informationen zu Ocutrx finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.ocutrxtech.com/. Über Spectrum AMT: Spectrum Advanced Manufacturing Technologies, Inc. wurde 1997 mit dem Ziel gegründet, Medizinprodukte in Übereinstimmung mit den FDA-Bestimmungen herzustellen und kommerziellen und staatlichen Einrichtungen schnell umsetzbare Produktentwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen zu bieten. Das Unternehmen ist ein in Colorado Springs, Colorado ansässiges Werk für die Herstellung und Montage von Leiterplatten mit mehreren Prozesslinien. Spectrum bedient einen soliden Kundenstamm in Branchen, die hochzuverlässige Geräte wie Medizinprodukte, industrielle Steuerungen, Verteidigungs- und Raumfahrt-Hardware herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter https://spectrumamt.com/. michelle@kafkamediagroup.com Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6400745-cdec-4895-92af- d5942fb65234 °