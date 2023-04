Industrie in Euro-Zone fährt Produktion überraschend kräftig hoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Industrie im Euro-Raum hat ihre Produktion stärker hochgefahren als gedacht.

Die Betriebe stellten im Februar 1,5 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet, nachdem es im Januar einen Zuwachs von aufwärts revidiert 1,0 Prozent gegeben hatte. Zunächst war von 0,7 Prozent die Rede gewesen.

(Bericht von Reinhard Becker; redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)